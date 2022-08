Despiden a familia que murió en incendio

Ciudad Juárez— Aún con el temor a ser víctimas de nuevos ataques, empresarios despidieron ayer a la familia Arriaga Sánchez, propietaria de la sucursal tres de la funeraria Del Carmen.

Luego de una prolongada agonía a causa de las heridas sufridas en el incendio intencional registrado el pasado jueves, una a una fueron muriendo las víctimas: el padre fue el primero en fallecer, después la hija y finalmente la madre; ayer fueron inhumados juntos.

“Confiamos en la justicia divina y aún confiamos en la justicia del hombre”, dijo Jesús Roberto Arriaga Orona, encargado del único local que sobrevive a la violencia que han padecido en los últimos años.

Ayer la Unión de Funerarias de Juárez dio el último adiós a su socio y este lunes se reúnen con el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, para solicitar una mayor vigilancia.

El jefe policiaco ofreció brindar mayor presencia policiaca a los negocios en el giro.

La Fiscalía General del Estado, a través de la vocera Sahira Castro, informó que se tienen avances importantes en la investigación.

“La Fiscalía realiza las labores de investigación y las acciones necesarias que permitan esclarecer esos hechos; por tratarse de información sensible que obra en la carpeta de investigación, me reservo más datos a fin de no entorpecer el curso de la indagatoria. Lo que sí puedo decir es que hay avances importantes”, dijo.

El local comercial y la casa afectadas por el incendio están ubicados en la avenida División del Norte y calle José Covarrubias, en la colonia Guadalajara, se informó.

Ayer surgieron las muestras de solidaridad en el gremio funerario al facilitar las mejores carrozas para el traslado de los cuerpos.

A Marianita, la niña de 9 años y estudiante de la escuela primaria Libertad, la trasladaron en una carroza blanca.

Pepe y Gloria viajaron en dos carrozas color negro. Los vehículos fueron aportados por las empresas Ríos, Ramírez y Eternidad.

Durante el servicio dos personas sufrieron colapsos nerviosos, por lo que fueron atendidas por la familia y amigos.

Finalmente, la familia fue sepultada en el panteón Recinto de la Oración, propiedad de la funeraria Perches.

