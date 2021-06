Desperdician el agua de la que otros carecen

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Acumulamiento de agua potable en plena calle Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Algunos habitantes hasta alberca tienen

El abasto de agua en las colonias de la periferia sigue siendo insuficiente, aseguran familias que radican en la zona norponiente y surponiente de la ciudad, tanto las que reciben el agua a través de pipas, como a las que les llega por medio de la red de distribución.

Sin embargo, hay sectores, como ocurre en una parte de la colonia Lomas de Poleo, en donde mientras algunas familias esperan la llegada de la pipa de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), otras que sí la reciben por la red de distribución la desperdician y hasta charcos hay en calles del sector.

En una de las calles de entrada a esa colonia, situada en el norponiente de la ciudad, se encuentra un charco que va de lado a lado de la arteria; algunos vecinos dicen que es consecuencia de que algunas personas desperdician agua, pero otros aseguran que es una fuga provocada por los que se conectan a la red de distribución sin hacer contrato con la JMAS.

Personal de la dependencia, a través del área de comunicación social, fue consultado sobre esta situación, pero no se tuvo respuesta sobre ello.

Una de las familias que aún recibe el agua por medio de pipa en Lomas de Poleo, es la formada por Marco Javier Montero y Aracely García, quienes consideran que mientras su casa es conectada a la red de distribución, como otras del sector, deben surtirles más agua, o que sea dos veces a la semana.

“Actualmente la pipa viene una vez a la semana, a veces el viernes o el sábado, pero vea, es jueves y ya queda poca agua, tenemos que racionarla de una forma exagerada para que nos alcance; pero mientras nosotros y otras familias que la reciben igual, la cuidamos, los que ya están conectados a la red de distribución la desperdician en la calle”, señaló Marco Javier.

En esta familia, compuesta por siete personas, entre niños, jóvenes y adultos, el agua que les entregan en la pipa les sirve para el aseo personal y de la casa, además para lavar la ropa y los baños, comentó Aracely.

Para el consumo humano aprovechan el depósito de agua purificada que instaló la JMAS en el sector, en donde se les permite utilizar dos garrafones de 19 litros por día.

“Sin embargo”, dice Marco, “la solución para que podamos tener el agua necesaria, es que todas las casas sean conectadas a la red general, algo que están haciendo en forma desigual, pues nosotros tenemos aquí casi 30 años y la recibimos en pipa, mientras que en otra parte de la colonia apenas tienen poco más de cinco años que llegaron y ya cuentan con agua entubada, pero la desperdician”.

Además de Lomas de Poleo, en otras zonas del norponiente de la ciudad, como Anapra, también hay sectores que tienen problemas con el abasto de agua, a pesar de que ya están conectados a la red de distribución.

Así ocurre en las partes altas de esa colonia, en donde hay días enteros que no llega el líquido y cuando tienen, es por unas cuantas horas y sin presión.

“El martes y miércoles estuvimos sin agua todo el día, y hoy jueves llegó casi a las 10:00 de la mañana, pero en poca cantidad y tenemos que aprovechar para llenar unos tambos, porque sólo así tendremos agua para cuando no sale nada de la llave”, dice la señora María Holguín.

Comenta que ya no tienen que esperar a la pipa como antes, pero ahora es muy poca la que sale por la tubería, situación que es constante durante la temporada de calor.

También en la zona surponiente de la ciudad, como son las colonias conocidas como ‘Los Kilómetros’, el abasto de agua no es suficiente para cubrir las necesidades de las familias durante la semana que tarda en regresar la pipa a surtirles de nuevo, y hay algunas casas a las que no alcanza a repartir y no reciben nada.

“Ya vamos para dos semanas que no tenemos agua, la pipa no llega porque dicen que no les alcanza para toda la colonia, pero sólo dan una vuelta y ya no regresan; no les importa que nos quedemos sin agua para los quehaceres de la casa y para bañarnos”, dice Norma Díaz, residente de la colonia Kilómetro 27.

Quienes radican en las colonias de la periferia y no tienen agua entubada, tanto en el norponiente, como en el surponiente, reciben 2 mil litros de agua por semana, el equivalente a 10 tambos o 2 metros cúbicos.

“Estamos desesperados, después de que surten el agua, a los pocos días ya no tenemos, y es difícil conseguirla con los ‘piperos’ particulares; ellos no se quieren parar cuando les pedimos agua… le venden sólo a gente que conocen y cuando logramos que se detengan, no siempre nos dejan la cantidad que pedimos”, afirma Norma.

Todos los años es lo mismo, señala, estamos batallando para tener agua cuando llega el verano, y conforme aumente el calor, tendremos más problemas para el abasto; la que nos dejan de la Junta de Aguas no nos alcanza y los que la venden no se detienen cuando se les pide.

De acuerdo a trabajadores de la JMAS que distribuyen el agua en las pipas, visitan esas y otras colonias de la ciudad todos los días, pero la distancia que tienen que recorrer del lugar donde llenan la pipa, hasta la zona de reparto es mucha, ya que cargan en la garza que se encuentra por avenida De las Torres, en el suroriente.

De acuerdo a informes de la JMAS, abastecen a 5 mil 600 familias que no tienen agua entubada en sus casas, repartiendo agua en 31 pipas a 19 colonias por distintos sectores.

