Despensas les ayudan a sortear crisis

Ciudad Juárez— Parqueros, adultos mayores que vendían en segundas y personas desempleadas fueron algunas de las que ayer en la mañana acudieron por una despensa y suplemento alimenticio en polvo a la Dirección de Desarrollo Social.

La demanda de alimentos se incrementó en esta segunda oleada de la pandemia, y desde el martes de esta semana en promedio diariamente se están entregando 500 apoyos en las oficinas de la dependencia, aseguró la titular, Laura Domínguez Esquivel.

Silvestre Soria Franco, de 77 años, es uno de los que recibió despensa, y al revisar qué traía sacó con gusto una bolsa de frijoles, además había puré de papa en polvo, galletas, atún, papel higiénico y latas.

“De volada me dieron una despensa”, dijo contento.

Cuenta que es parquero en el edificio del Estado que se encuentra en 16 de Septiembre y Bolivia, pero desde hace cinco meses “me banquearon” y ahorita no tiene trabajo.

Estuvo trabajando los sábados y domingos en S-Mart Altamirano y en dos días llegaba a sacar 500 pesos para todos sus gastos, pero desde la semana pasado tampoco pudo estar ahí por las restricciones en la operación de actividades no esenciales.

“Tengo mis hermanas y un día voy con una y otro día con otra y hago cosas para que me ayuden, y así me la paso; me da vergüenza”, mencionó.

Agregó que ayer fue con su hermana al Seguro Social del Pronaf y saliendo unas personas les dijeron que estaban regalando despensas en Desarrollo Social y de inmediato fueron.

Su hermana Yolanda vendía segundas en el Kilómetro 4 y tampoco puede trabajar porque es otra de las actividades que deben permanecer cerradas con el semáforo en rojo.

María del Carmen Macías Alvarado y su esposo llegaron desde Loma Blanca, en el Valle de Juárez, por una despensa, porque los dos están desempleados.

“Sí nos ayuda mucho, la necesitamos bastante, es un complemento y ya con esto que nos den la vamos pasando”, mencionó.

La Dirección de Desarrollo Social reactivó la entrega de despensas en sus oficinas el martes pasado, y a partir de la próxima semana también se llevarán casa por casa en las colonias, aseguró la titular Laura Domínguez Esquivel.

“Estamos viendo que hay mucha necesidad, la gente está viniendo a solicitar y no podemos dejar de entregar aquí”, aseguró.

Dijo que tienen 10 mil despensas para entregar a quien las solicite, pero la mayoría han sido adultos mayores.

El exterior de las oficinas de Desarrollo Social, ubicadas en avenida Adolfo López Mateos número 250, en la colonia Monumental, lucían ayer en la mañana saturadas por los ciudadanos que fueron a buscar los apoyos.

“Hoy es más necesidad, es una tristeza ver gente que trae el uniforme y nos dicen que tienen a su esposa enferma de Covid, entonces queremos implementar otra estrategia de entrega porque sabemos que hay gente que se ha reportado enferma de Covid y queremos llevársela hasta sus domicilios”, indicó Domínguez.

Afirmó que debido a que las despensas se adquieren con recursos públicos, el único requisito que se está pidiendo es una identificación con fotografía, a fin de poder comprobar la entrega del apoyo.

La funcionaria mencionó que desde el martes diariamente se están entregando en las oficinas de Desarrollo Social unos 500 paquete de alimentos, pero ayer se rebasó el número.

Agregó que en las instalaciones de la dependencia también se empezaron a adjudicar los calentones de leña, y en estos casos se dará un período de siete a días para que los beneficiarios los instalen.

Domínguez dijo que el conmutador de la dependencia está saturado por las llamadas que están recibiendo de la gente que necesita apoyos, pero aseguró que sí se están contestado.

El número al que se deben comunicar es (656) 737-08-00 extensión 71536.

“Están citadas tres personas cada 15 minutos para la entrega de despensas”, explicó.

