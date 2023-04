Despacha aquí Garduño sin dar la cara

Ciudad Juárez.— Mientras a nivel nacional continúan los reportes sobre cambios en el Instituto Nacional de Migración (INM), personal de la dependencia a nivel central indicó que el comisionado Francisco Garduño Yáñez sumó casi dos semanas en esta frontera.

“Está allá en Juárez, no se ha movido de ahí desde que fue todo el (incendio en la estación); ha estado ahí todo el tiempo, ahí está, desde el primer día (…) no podemos decir la agenda, pero ahí está”, dijo ayer por la mañana vía telefónica una fuente oficial de la oficina del INM en la Ciudad de México, misma que se dijo no autorizada para ser citada y sólo agregó que el funcionario recorrió aquí hospitales.

El pasado sábado 8 de abril Garduño también reprodujo en su cuenta de la red social Twitter un reporte que lo ubicó en Juárez, donde el 27 de marzo murieron 40 personas víctimas del fuego en la estación provisional a cargo del INM.

“En #Chihuahua #CiudadJuarez se vio al comisionado del @INAMI_mx, @fgymexico quien continúa trabajando en la atención de heridos y en el proceso de retorno de fallecidos en el incendio de una estancia, lo cual desmiente cualquier versión sobre que renunció a @lopezobrador”, indicó el mensaje.

La oficina de comunicación social del INM dejó sin respuesta una solicitud de entrevista con el funcionario y, ante una petición de información sobre versiones de cambios en el instituto, remitió a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), que tampoco respondió.

“Nosotros ni siquiera sabemos, seguimos trabajando igual”, informó personal de enlace con medios del INM desde la capital de la república, con lo que coincidieron empleados en esta frontera.

“Sabemos que va a desaparecer, pero nada más”, mencionó un trabajador de la dependencia entrevistado en las inmediaciones del puente Córdova-Américas.

Ayer, el periódico La Jornada reportó que en el Gobierno federal “avanzan los acuerdos para desaparecer al Instituto Nacional de Migración (INM) y sustituirlo por un nuevo organismo”, ante lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que esperaría el resultado de la investigación del incendio que realiza la Fiscalía General de la República.

“Antes de que sucediera esta lamentable tragedia de Ciudad Juárez ya habíamos hablado con el padre (Alejandro) Solalinde sobre la creación de un consejo para atender el fenómeno migratorio y él iba a participar. Y vino ahora, hace unos días, a decirme que estaba en lo mismo, que él tenía la decisión de ayudar, y sobre eso hablamos”, dijo el presidente en Palacio Nacional.

“Sólo que tenemos que esperar a que la fiscalía termine de todo el proceso de investigación”, agregó.

Otros datos obtenidos entre el personal del INM señalan que integrantes del Órgano Interno de Control (OIC) llegaron a esta frontera en los primeros días posteriores al incendio para entrevistar a los trabajadores de la estancia provisional siniestrada, de los cuales 12 continúan como empleados mientras que dos –Liliana R. y Rodolfo C.– fueron vinculados a proceso con cargos de homicidio y lesiones.

El trabajo de control migratorio que se realizaba en ese punto ya inhabilitado, de acuerdo con datos extraoficiales, está también suspendido.

“Ellos son agentes federales de Migración y en el bordo están a disposición del operativo donde se hace Control Migratorio, pero en estos momentos es básicamente disuasión”, informó otra fuente consultada sobre los empleados que trabajaban en la estancia.

“Las órdenes es que exclusivamente se haga disuasión”, agregó.

En las oficinas de “filtro” y tramitación de permisos de internación en el país, ubicadas en puentes internacionales de esta frontera, el trabajo del INM continúa de manera normal, incluso en la instalada en la parte sur del cruce Lerdo-Stanton, donde los cordones amarillos alrededor de uno de los accesos a la estación incendiada era todavía visible ayer detrás de la ventanilla de atención.

En estos puntos, de acuerdo con lo que constató este medio, trabajan ya elementos del Servicio de Protección Federal que sustituyó a la empresa privada Tank –o Camsa– en el servicio de vigilancia.