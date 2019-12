Desmiente hermana de desaparecida que ya la encontraron

Ciudad Juárez— Mariana Liye Redondo, de 24 años de edad, desapareció ayer tras ser internada en el Hospital de la Mujer, aseguró su hermana Cruz del Carmen Redondo, de 23 años.

En entrevista, indicó que por Facebook circula una publicación donde su hermana precisa que está bien y que se trató de una confusión pero no cree que sea verídico el post: "¿y si hay una mafia adentro? (del Hospital de la Mujer) alguien pudo haber utilizado el messenger, la contraseña o algo. Su celular está en su casa. Dice que borren los estados, que es una confusión pero ¿y si no es ella o si la tienen y nos mandan eso para no proseguir con las denuncias?", indicó

A su vez, Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico en la Zona Norte, dijo que les parece bastante extraño, ya que no hay ninguna evidencia de su registro en el nosocomio.

"Formalmente jamás ingresó al hospital. Estaban inquietos los familiares, y nosotros tratando de quitarles su angustia les dimos oportunidad de que entraran al hospital con la Policía Municipal. Jamás hubo una persona con las características que se describen. Ayudamos a la familia a tratar de localizarla en otros hospitales, les dimos ideas para buscar a su familia, pero no se ha comunicado con su familia. Tampoco (en cámaras de seguridad) aparece alguien con sus características, las vimos incluso con la familia", indicó.