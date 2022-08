Desmiente Fiscalía reactivación de pesquisa

Ciudad Juárez.— La Fiscalía General del Estado (FGE) descartó que se haya reactivado la pesquisa de José Manuel Madrid Canales, de 17 años de edad, quien desapareció en julio de 2020, luego de que la madre aseguró a través de redes sociales que nuevamente era buscado, ya que los restos localizados en noviembre pasado no corresponden a los de su hijo.

Sahira Castro, vocera de la FGE en la entidad, dijo que la pesquisa que empezó a difundirse nuevamente desde el lunes con los logos de esa instancia investigadora es falsa y fue realizada por algún particular.

PUBLICIDAD

Aseguró que desde noviembre pasado se informó a la madre del menor que en el examen de ADN practicado a los restos óseos que fueron localizados en mayo de ese mismo año, se obtuvo un resultado 99 por ciento positivo, sin embargo ella no aceptó, lo cual es una reacción normal, por lo que se le brindó apoyo psicológico.

Explicó que al verificar en la Comisión de Búsqueda, la cédula de la pesquisa fue dada de baja desde noviembre que se notificó a la madre sobre el hallazgo de los restos óseos.

“Esa foto de la pesquisa, no es nuestra esa cédula”, mencionó.

Como ejemplo de que los datos no corresponden a una pesquisa generada por la Fiscalía, dijo que el código QR no abre, los datos están incompletos, “dice Unidad de Personas Desparecidas y nosotros jamás usamos ese nombre, es como si hubieran tomado un formato y lo hubieran incrustado, tiene formato de veda y no lo usamos normalmente, los grises los usamos solamente cuando hay veda”, mencionó.

La portavoz dijo que aún se está en espera de que la madre del menor confirme el reconocimiento, firme los documentos necesarios y se le puedan entregar sus restos.

Añadió que la Fiscalía está en la disposición de brindarle el apoyo necesario para que acepte el resultado de los exámenes y pueda dar sepultura a su hijo.

José Manuel desapareció el 12 de julio de 2020 cuando acudió a la zona Centro de la ciudad a entregar un teléfono celular que su madre había vendido a través de Facebook.