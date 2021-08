Desmiente escuela a la descentralizada

Ciudad Juárez— Mientras la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) presumió en su página oficial de Facebook que atendió los reportes presentados por tres escuelas de nivel básico, personal educativo de uno de los planteles mencionados desmintió la asistencia del organismo e incluso denunció públicamente que continúa sin el servicio.

“Al jardín de niños Federico Froebel no vinieron, seguimos sin agua, incluso ninguna foto es de esta escuela. Les pedimos, por favor, nos apoyen”, dijo una docente del plantel ubicado en la colonia Anáhuac, al cual se le suspendió el servicio en enero de este año y a pesar de los constantes reportes hechos ante la JMAS y la Subsecretaría de Educación y Deporte (SEyD) aún no se le restablece.

El jueves por la tarde, la JMAS publicó una serie de fotografías en las que señaló que atendió los reportes hechos por personal del jardín de niños Revolución, jardín de niños Federico Froebel y escuela primaria Carmen Serdán, donde efectuó la revisión de instalaciones hidráulicas por fuga de agua potable, baja presión y cambio de llave de paso, además programó sondeo y cambio de toma.

Sin embargo, además de que no se atendió el problema de suministro de agua en el preescolar Federico Froebel, personal educativo de la escuela Revolución, ubicada en la colonia Centro, señaló que nunca hizo un reporte por algún problema con el servicio: “En el jardín de niños Revolución no se hizo ningún reporte, ya que no hay problema con el agua y dentro de la escuela no realizaron revisiones”, comentaron en la publicación de la JMAS.

Ante el reclamo, personal del organismo señaló que se cambió la llave de paso porque se encontraba en mal estado y que, efectivamente, no ingresó a las instalaciones porque no había acceso al plantel, por lo que en su página oficial de Facebook subió una imagen de un empleado realizando labores al exterior de la escuela.

La semana pasada el servicio que se le suspendió al jardín de niños Revolución fue el de la energía eléctrica, el cual hasta el momento no ha sido restablecido. Y en el caso del preescolar Federico Froebel, además no contar con el suministro agua, en julio del año pasado se le retiró el medidor de luz, por lo que a menos de dos semanas del regreso a clases no cuenta con ninguno de los dos servicios.

La misma situación se registró en la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en la colonia Bellavista, a la cual también se le retiró el medidor de luz en agosto del año pasado y a pesar de que la dirección reportó la situación ante la Comisión Federal de Electricidad y la SEyD hasta el momento, un año después, no ha sido resuelto.

Ante el inminente regreso a clases presenciales bajo un formato no regular, la JMAS exhortó al personal educativo de las escuelas de nivel básico y nivel medio superior a reportar si en sus instalaciones se presenta alguna falla en las tuberías de escuelas al número (656) 686-0073, opción 4, extensión 1451.

agomez@redaccion.diario.com.mx