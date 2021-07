Desmantelan autos asegurados por la CES, denuncian

Ciudad Juárez— Desmantelados, sin vigilancia y acumulados en el estacionamiento del estadio de beisbol Juárez, permanecen decenas de vehículos que fueron asegurados por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) por carecer de documentos de importación legal.

Óscar Madrid, propietario de un auto Ford Fiesta 2012 que le fue incautado en el mes de febrero, dijo ayer que el automóvil nunca fue entregado a la Secretaría de Hacienda del Estado y permanece en el estacionamiento que está a un lado de las oficinas locales de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, donde ya le han quitado algunas piezas como la batería, un espejo y el estéreo.

Los vehículos están formados a pocos metros donde los policías estatales dejan sus autos particulares, algunos de ellos sin placas de circulación, se quejó Madrid.

Manifestó que a él lo detuvieron en el Libramiento Independencia en febrero, que los agentes le estaban pidiendo 500 dólares a cambio de no asegurar su auto pero debido a que no llevaba tal cantidad lo trasladaron hasta las oficinas de la CES donde quedó resguardado y desde entonces no ha logrado recuperarlo.

Señaló que acudió ante los directivos de Anapromex para pedirles que intervinieran para su devolución pero no lo ayudaron porque no formaba parte de la asociación civil.

El director regional de la CES, Ricardo Realivázquez informó que se tiene bajo resguardo cerca de 30 automóviles de procedencia extranjera que ya están a disposición de Hacienda del Estado, mismos que no serán devueltos porque carecen de pedimento de importación y algunos fueron utilizados para la comisión de algún delito.

Negó que estuvieran desmantelados e informó que se tiene un inventario de cada uno, sin embargo algunos vehículos se encuentran ponchados, con los vidrios de las puertas abajo y dañados por el tiempo que han permanecido a la intemperie.

