Desiste ciudadano de intentar destituir al alcalde

El ciudadano, José Luis Olivas Salgado, quien interpuso un recurso ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) para solicitar la revocación de mandato del alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, se desistió de esta acción, debido a que aseguró hay fallas en la aplicación del IEE para juntar las firmas que avalen el plebiscito.

Olivas se reunió esta mañana con el alcalde en su oficina para darle a conocer que se desistió del proceso.

“Venimos a reunirnos con el alcalde para informarle que la revocación de mandato siempre no la vamos a llevar a cabo porque la firma electrónica para poder realizar no es la adecuada, el papel no lo negaron, entonces vemos que el Instituto Estatal no está siendo muy legal con nosotros”, manifestó.

Explicó que se llegó a un acuerdo con el alcalde para que se atienda la pavimentación, alumbrado y emparejamiento de calles.

“Nos retiramos de la revocación de mandato por ese motivo, la aplicación que nos daba el Instituto no es la adecuada para llevarla a cabo”, manifestó.