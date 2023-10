Desinformación, causa de la ola migratoria: profesor de El Colech

Ciudad Juárez.- El aumento en los flujos migratorios que se vivió en las últimas semanas en Ciudad Juárez fue producto de distintos factores; inicialmente de la desesperación de las personas ante las difíciles condiciones de vida en sus lugares de origen, pero también de la desinformación y de la ‘información espejo’ que les transmiten otros migrantes, indicó el profesor investigador de El Colegio de Chihuahua (El Colech), Rodolfo Rubio Salas.

“La violencia e inseguridad ya es algo muy común, y cuando se trata de venezolanos hay condiciones sociales muy difíciles en sus lugares de origen”, pero también “están siendo manipulados en términos de desinformación, debido a que aparecen fechas, aparecen supuestas puertas abiertas” del muro fronterizo, señaló.

En medio de las condiciones que los obligan a migrar y de todo el proceso que muchas veces ya han vivido durante días, semanas e incluso meses, las noticias falsas se convierten en una esperanza de poder tener una mejor condición de vida.

A mediados de septiembre, la noticia falsa con la que arribaron cientos de personas fue el supuesto fin del uso de la aplicación móvil CBP One, a través de la cual las personas en busca de asilo pueden solicitar una cita para ingresar a Estados Unidos por un puerto de entrada oficial al país.

De acuerdo con un video compartido por los migrantes a El Diario y con la narrativa de otros más, quienes se encargaron de decirles que el proceso de CBP One ya había terminado el 14 de septiembre y que a partir de esa fecha solo podrían ingresar a Estados Unidos por medio de un “parole” tras la petición de un patrocinador económico, fue personal del Instituto Nacional de Migración (INM), en Chiapas.

La noticia se sumó al retraso en las citas otorgadas por la aplicación migratoria y las imágenes de las puertas del muro fronterizo de El Paso, en la frontera con Ciudad Juárez, que los propios migrantes compartían en redes sociales como Facebook, WhatsApp y Tik Tok.

Otras personas decidieron realizar el viaje hasta esta frontera o salirse de los albergues de la ciudad luego de que familiares, amigos o conocidos cruzaron el río internacional para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza y días después fueron liberados dentro de Estados Unidos.

“Es cierto que son recibidos en una condición irregular, que no está formalmente hecha su solicitud de asilo, pero también lo que yo creo que está pasando es esta especie digamos de espejo, es decir, buena parte de los migrantes dicen: yo tengo información de que ya los soltaron en El Paso, y entonces ¿por qué no me lo van a hacer a mí también?”, destacó el investigador.

“Esa información es la que a mí me parece que es la que los lleva a entregarse y decir: probablemente a mí también me suelten allá, y ya cumplí al menos con una parte de ese objetivo que era entrar a Estados Unidos, poder estar allá y de ahí moverme hacia mi destino. A mi esa parte me parece crucial, porque si no fuera por eso me parece que fueran menos los que se estuvieran entregando”, explicó.

Quizá no son tantas las personas que están liberando en Estados Unidos en comparación con las que procesan; sin embargo, la noticia de que algunos fueron recibidos y se magnifica, y se multiplican los que tratan de imitar el proceso realizado a través del río Bravo/Grande, indicó.

“El tren ya se convirtió en el principal medio de llegada a la ciudad, pero ya sabemos cómo se comportan los flujos, y cuando el tren deje de ser una opción de viaje pues se buscarán otras vías, otros mecanismos para llegar, que es lo que ha sucedido siempre, porque se van adaptando a las nuevas formas”, destacó.

De acuerdo con la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, durante septiembre sus agentes detuvieron en promedio a mil 272 personas cada día, después de haber ingresado a Estados Unidos de manera irregular, lo equivalente a una persona cada 1.13 minutos; provenientes principalmente de Venezuela, México y Guatemala.

La cifra representó un incremento del 56.26 por ciento en comparación con las 814 detenciones realizadas diariamente en promedio durante agosto, cuando en total fueron registrados 25 mil 236 encuentros de migrantes irregulares en el sector.