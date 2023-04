Designan a encargado del INM Chihuahua tras detención de contralmirante

Ciudad Juárez.- Luego de la detención del contralmirante Salvador González Guerrero, hasta entonces titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM), se nombró a Andrés Quevedo como encargado del despacho de la dependencia, confirmó hoy el delegado Federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa.

"Tiene unos cuantos días, un par de dias. Se nombró encargado de despacho a Andrés Quevedo. Ha estado a cargo del programa paisano, le deseamos lo mejor", comentó.

Adelantó que en los próximos días, a nivel central se definirá un nombremiento oficial al frente del INM.

En tanto a la exigencia del Gobierno del estado para que Loera de la Rosa expliqué la postura migratoria del Gobierno federal en la reunión de seguridad mañana, el funcionario pidió empatía entre instancias gubernamentales.

"Sí hay una representación en la mesa, lo mismo lo he hecho yo, pero he tenido asuntos que me han impedido estar en Chihuahua, sobre todo por mi salud. Hay que enfatizar que es una especie de rudeza innecesaria la forma de palntear la comparecencia del delegado para explicar la política migratoria en el país", consideró.

Mañana a las 9:00 de la mañana funcionarios de los tres niveles de Gobierno celebrarán la reunión estatal de seguridad en las instalaciones de la representación del Gobierno del estado en esta frontera. Se prevé la asistencia de la gobernadora del estado, Maria Eugenia Campos Galván.