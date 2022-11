‘Desfase de horario con EP causaría graves pérdidas’

Ciudad Juárez.— El desfase en el horario entre Juárez y El Paso, a partir de la próxima semana, provocaría pérdidas de al menos 24 millones de dólares diarios solamente en la exportación de mercancías, afirmó Manuel Sotelo Suárez, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga.

Además, el atraso de una hora en el reloj en la ciudad de El Paso desde el 6 de noviembre provocaría que se pierdan dos horas-aduana, dejando de cruzar hasta tres mil tractocamiones cada día, agregó el dirigente.

PUBLICIDAD

La ciudad del El Paso atrasará su reloj el próximo domingo 6 de noviembre, mientras que Juárez mantendría su hora actual.

Debido a la reciente reforma de la Ley de Husos Horarios, tiene que existir una solicitud “vinculante” del Congreso local y ser enviada al Congreso de la Unión, donde tendría que ser aprobada por mayoría.

“No se ha tocado el tema en el Congreso ni del Ejecutivo he escuchado nada al respecto. Hasta ahorita no hay nada. No ha habido ningún pronunciamiento ni del Congreso ni del Ejecutivo, tampoco ningún grupo parlamentario o alguna organización empresarial, a ver qué sucede antes de la sesión del jueves”, adelantó la presidenta del Congreso estatal, Adriana Terrazas Porras.

En ese sentido, Sotelo Suárez consideró que no homologar los horarios entre ambas ciudades representaría un retroceso de tres décadas en la actividad comercial.

“Hace muchos años logramos que se homologara el horario precisamente por problemática en comercio exterior con horarios diferentes. Si no seguimos con el mismo horario vamos a volver a los tiempos de hace 30 años”, destacó.

Al tiempo, el dirigente estimó que “sería un error muy grande el no poder homologar el horario, es confuso lo que hizo el Gobierno con los horarios y no hay información de cómo operar”, dijo.

A unos días de que El Paso desfase su horario con esta frontera, ningún organismo empresarial ha presentado su postura por la reforma en la Ley de Husos Horarios.

La nueva legislación obliga a que exista una solicitud “vinculante” del Congreso local para cambiar el horario de una región o municipio en la entidad, luego deberá enviarse al Congreso de la Unión, donde tendría que ser aprobada por mayoría.

Con la entrada en vigor de decreto por el que se expide la Ley de Husos Horarios, ahora en el territorio nacional habrá un horario estándar que se establecerá de acuerdo con las zonas horarias, desapareciendo el horario de verano u horario estacional.

No obstante, únicamente se aplicará un horario estacional para algunos estados y municipios de la frontera norte.