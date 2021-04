Desestima Morena desbandadas al PAN

Gabriel Cardona / El Diario / El Comité Directivo Municipal ofreció ayer una rueda de prensa para abordar el tema

Ciudad Juárez— El Comité Directivo Municipal del partido Morena desestimó una “supuesta desbandada” hacia la campaña de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), María Eugenia Campos.

“Ni siquiera representan los valores de Morena ni mucho menos son los grandes líderes que se hacen llamar”, dijo Luz Elia Marín, dirigente local morenista en una conferencia de prensa que ofreció para pronunciarse al respecto.

Acompañada de otras lideresas y brigadistas de Morena, señaló que Sergio Molina fue un excoordinador de campañas pero nunca delegado. “Sólo colaboró”, mencionó.

Aseguró que él, en un inicio se acercó a trabajar en la defensa del voto y la estructura del partido.

“Categóricamente niego que sean líderes de Morena”, reiteró.

En un evento convocado por Campos el domingo en Ciudad Juárez, la candidata a la gubernatura dijo que junto con Molina –además de la diputada federal Claudia Lastra, quien en 2018 obtuvo una curul bajo la alianza Morena-PES-PT– juntaban 60 líderes de diferentes colonias que se unieron a apoyar su candidatura.

Marín dijo que esto es producto de oportunismo, “la oposición busca llamar la atención y busca hacer quedar mal a Morena”.

Indicó que cada vez son más las personas convencidas que este partido es la esperanza de Ciudad Juárez.

Nancy Talamantes, quien dijo ser colaboradora del comité y militante, expresó que la columna vertebral del partido se encuentra trabajando y formando parte de la estructura morenista.

“Es importante mencionar que nuestros verdaderos líderes, legítimos líderes, trabajan bajo la premisa de no mentir, no robar y no traicionar. Hombres y mujeres comprometidos con este proyecto”, añadió.

