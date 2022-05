Desesperados, buscan la manera de llegar a EU

Ciudad Juárez.— Después de esperar hasta un año en Ciudad Juárez, 26 familias albergadas en la Casa del Migrante acudieron ayer a las oficinas del Consejo Estatal de Población (Coespo) en busca de apoyo para cruzar la frontera.

Sólo con sus documentos personales, las decenas de personas mexicanas y centroamericanas se dijeron desesperadas por no tener una oportunidad de ingresar a Estados Unidos para solicitar el asilo.

PUBLICIDAD

Jesús Rosales, de 28 años de edad, narró que hace un año tuvo que salir de Honduras con su esposa y su hijo de cuatro años de edad, debido a que fue extorsionado por las maras. Después de 18 días de viajar con un “coyote” llegaron a Ciudad Acuña, donde fueron secuestrados. Y cuando pudieron finalmente cruzar, el Gobierno de Joe Biden los expulsó a través del Título 42 por esta frontera.

“Como ya no quise pagarles el dinero de la extorsión a las maras, querían que trabajara para ellos, pero a mí no me gusta eso de las drogas y el sicariato, uno termina en la cárcel; pero entonces tuvimos que salir de ahí, porque me amenazaron”, narró el hondureño.

Dijo que al llegar a Estados Unidos no le dejaron explicar “absolutamente nada” de los motivos por los que buscaba el asilo, por lo que ayer llegó a las oficinas estatales buscando el apoyo para ingresar a través de una excepción al Título 42.

“Mucha gente está saliéndose de los albergues, están tratando de tocar puertas en otros espacios (para cruzar a Estados Unidos). Por otro lado, hay también un sentimiento de angustia, de ansiedad, las personas están cada vez más ansiosas”, informó Luis Dirvin García, coordinador del Centro de Atención Integral para el Migrante (CAIM) del Coespo.

Dijo que en algunos albergues las personas dejaron incluso de trabajar ante la incertidumbre del posible fin del Título 42, la orden de salud pública impuesta por el expresidente Donald Trump, a través de la cual desde el 20 de marzo de 2020 los migrantes son expulsados de manera exprés, sin un procedimiento migratorio, bajo el argumento de que representan un peligro para la propagación del Covid-19 entre su comunidad.

El pasado 1 de abril, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informaron que, en acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se tomó la decisión de suspender la vigencia del Título 42 a partir del próximo 23 de mayo, por lo que todas las personas migrantes detenidas deberán ser procesadas bajo el Título 8, lo que significa que serán sometidas a un proceso migratorio.

Sin embargo, ante la negativa de 20 estados, el juez federal de Luisiana, Robert Summerhays, será quien decida si concluye el fin del Título 42 el próximo lunes, por lo que los migrantes decidieron salir ayer del albergue para buscar el apoyo de las autoridades mexicanas.