Desechan denuncia vs el alcalde por peculado y abuso de autoridad

Ciudad Juárez— A puerta cerrada, ayer un Tribunal de Control rechazó conocer sobre la denuncia penal interpuesta en contra del alcalde Armando Cabada Alvídrez por los presuntos delitos de peculado y abuso de autoridad y presentada por el representante legal del Partido Morena, aduciendo que el quejoso no tiene personalidad jurídica.

En la denuncia penal el 18 de julio del 2018 por Federico Solano Rivera en calidad de representante de Morena y de la entonces coalición conformada por Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo, se señaló que en esa fecha Cabada utilizó recursos públicos para su campaña electoral.

Al considerar que existía una inactividad o falta de seguimiento a la querella por parte del Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE), Solano interpuso un juicio de amparo –el número 352/2019- y el juzgado Noveno de Distrito le dio la protección de la justicia federal ordenando que un Tribunal de Control revisara el trabajo del MP con la posibilidad de que ordenara la activación de la indagatoria.

Sin embargo, en una audiencia realizada ayer en la Quinta Sala de la Ciudad Judicial el juez de Control Juan Melitón Hernández Ponce determinó que Solano Rivera no tiene personalidad jurídica para querellarse, informaron ambas partes dado que la audiencia se decretó privada a petición de los abogados que representaron a Cabada Alvídrez.

En entrevista Solano señaló que la decisión del juez de Control es ilógica dado que el juez federal sí le reconoció personalidad.

“Yo le dije al juez de Control que el Partido Morena en su momento fue el agraviado por las conductas de peculado que cometió Armando Cabada y yo como representante del partido Morena tenía la personalidad jurídica para interponer cualquier denuncia ante cualquier autoridad. Ellos también alegan que la denuncia tendría que haberse presentado ante los órganos electorales. Pero aquí estamos viendo la comisión de un delito, los órganos electorales son administrativos y Armando Cabada cometió un flagrante delito que es un peculado y el peculado vemos que incide en la materia electoral”, dijo en entrevista Solano.

El inconforme detalló que en julio del 2018 Cabada utilizó agentes de Seguridad Pública, camionetas y dinero del erario en su campaña electoral.

También en entrevista, Jorge Emilio Hernández Mata, abogado particular de Cabada, señaló que Solano Rivera no cumple con los requisitos legales para ser parte de un asunto de esta naturaleza y sin “contar él no es licenciado en Derecho y por ello no reúne los requisitos de ley”.

“El tema de la audiencia era que el señor Solano quería que se desahogaran determinadas pruebas, decía que el MP no le hace caso. El agente del MP presentó lo pendiente y aprovechamos la audiencia para hacer valer las irregularidades… que no tiene personalidad para ser representante de un partico político ante un tribunal penal ni ante el MP”, indicó el defensor.

Hernández Mata también dijo que efectivamente Cabada Alvídrez utilizó agentes de Seguridad Pública y vehículos propiedad del Municipio el 18 o 19 de julio del 2018 así como recursos privados al dar una conferencia de prensa —un día después de que se presentó un recurso de impugnación— pero esto, aseguró, es legal porque aunque Cabada tenía en ese momento una licencia eranecesario brindarle seguridad por razones de su encargo.

“Se dio una conferencia de prensa un día después que se presentó el medio de impugnación, Cabada cita a rueda de prensa para informar los medios de impugnación pero con recursos propios y teniendo una licencia. Aunque tenga licencia no deja de ser presidente municipal y se le da la seguridad que requiere por el encargo y era dentro de la ciudad, esto no se tipifica como peculado y eso es un criterio firme por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, afirmó el defensor.

Hernández Mata agregó que durante la audiencia sí se generó un debate entre las partes en la que el agente del MP si enunció que lo pendiente por desahogar en la carpeta de investigación instruida a Cabada son unos oficios y con eso, afirmó, se da cumplimiento a lo que ordenó al juez federal al otorgar el amparo.





