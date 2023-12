Desea para sus hijos algo que no sea de la basura

Ciudad Juárez.- Caminar durante ocho horas diarias para buscar desechos que puedan servir para vender es la manera en que Martín Solís, de 62 años, se gana la vida, pues debido a su edad es difícil encontrar un empleo formal.

En su triciclo de carga recorre las colonias del primer y segundo cuadro de la ciudad porque en esos sectores es fácil llenar su contenedor, más en esta época decembrina en la que alberga la esperanza de encontrar los regalos para sus hijos.

Martín sale de su casa ubicada en la colonia Plutarco Elías Calles, cuando se asoman los primeros rayos del sol, sin importar las inclemencias del clima, pues debe de llevar el sustento para su esposa y sus dos hijos.

Además de buscar en los contenedores de basura botes de aluminio, objetos de fierro, y todo lo que se pueda comercializar, y en algunas ocasiones encuentra ropa, zapatos o juguetes que pueden servirles a su familia.

“¿Qué les puede llevar uno?, a veces saltan cosas buenas, aquí recojo de repente juguetes, ropa o algo que les pueda servir, y para esta Navidad espero que salte algo bueno”, mencionó Solís.

También complementa sus actividades laborales con la albañilería, un oficio al que se dedica sólo cuando “sale algo”, contó.

“A mí ya no me dan trabajo fijo porque ya voy a cumplir 63 años, ya tengo haciendo esto por más de diez años, batallando para que me den trabajo, y tengo una familia qué mantener… mi hija y mi hijo aún están chiquitos, y tengo otros tres, pero ellos ya están casados”, mencionó el entrevistado.

Martín comentó que de manera diaria suele sacar 100 pesos con la recolección de desperdicios, y si tiene un golpe de suerte llega a los 300 pesos, pero, generalmente por semana son 700 pesos los que lleva a su hogar, cantidad con la que debe comprar alimentos y pagar servicios. Eso es insuficiente porque ahorita se va a la tienda, compra unas tortillas, unos frijolitos, unos huevos y ya se fueron varios pesos ahí”.

Agregó que “es difícil salir todos los días a buscar el pan con lo que uno se encuentre, y con eso llevo para comer diariamente huevo, papas, frijoles y sopa, aunque esté el clima como esté, yo debo aguantar si hay o no hay”, manifestó.

El entrevistado sólo tiene como patrimonio seguro una casa que construyó en la calle Arroyo del Arenal, 5930, en la colonia Plutarco Elías Calles, situada en el poniente de la ciudad.

“Lo único que tengo es mi casita, es lo que pude hacer, por eso la tengo, si no, anduviera buscando de renta, o viviría en tapias”, dijo.

Consciente de que en las fiestas decembrinas será difícil comprar regalos, y tener una cena, Martín desea que su familia tenga un regalo que no sea sacado de la basura. “Para esta Navidad ahorita todavía no hay, ya más adelante no sé qué pasará, esto es para salir del día; no hay seguridad ni planes de hacer una cena. ¿Qué les puedo llevar?, a veces salen juguetes buenos, zapatos y ropa de aquí”, externó Martín.

Si usted desea apoyar comuníquese al teléfono (656) 832-2727. (Verónica Domínguez / El Diario)

vdominguez@redaccion.diario.com.mx