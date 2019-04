Desdeñan transportistas censo a camiones ‘chatarra’

Al menos el 70 por ciento de los transportistas juarenses ha desdeñado el censo de camiones de modelos obsoletos convocado por el Estado a finales de marzo pasado.

La razón, según el jefe del Departamento de Transporte en la zona norte, Luis Lugo, porque no tienen interés en regularizarse.

La Secretaría General de Gobierno estableció un programa de verificación vehicular de las concesiones del servicio que, además del censo, también registrará aquellas concesiones traspasadas sin autorización legal.

El programa fue calificado por Lugo como el que “dará paso obligado a la regularización y modernización del transporte colectivo urbano de Juárez”.

A decir del funcionario, sin embargo, hasta ayer apenas el 30 por ciento de los concesionarios se había acercado a registrar sus unidades.

“(No vienen porque) muchos no tienen los acuerdos a su nombre ni forma de ligarlos, pero si no vienen quiere decir que no les interesa regularse, menos el prestar un buen servicio”, externó.

Y advirtió: “Entonces habrá consecuencias”, al asegurar que quienes no participen en el censo que concluye el próximo 27 de abril, serán sujetos a la cancelación automática de sus concesiones.

Hay que mencionar la dependencia arrancó dicho programa debido a que no tiene datos reales de la situación en la que se brinda el servicio.

Es decir, desconoce cuántas concesiones cambiaron de propietario sin hacer el trámite legal correspondiente, el número de camiones que circulan fuera de la ley y hasta un padrón de los choferes que conducen dichas unidades.

El jefe de Transporte dijo que, según el operativo Criba realizado en los primeros dos meses del año, se sabe que hay alrededor de 800 concesiones operando, de las más de mil 800 autorizadas en registro.

Lugo refirió que aquellas unidades censadas serán marcadas con un engomado y a partir del 27 de abril, tendrán un plazo de seis meses para que sean renovadas conforme los lineamientos establecidos en la ley.





[email protected]