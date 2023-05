Desdeñan aquí marcha por Día del Trabajo

A diferencia de la ciudad de Chihuahua donde más de 24 mil maestros marcharon para conmemorar el 1 de Mayo, en esta frontera apenas 700 desfilaron, entre docentes activos y jubilados.

El contingente, a pie y en caravana de vehículos, partió desde el Monumento a los Trabajadores, ubicado en la avenida Tecnológico y avanzó hasta la sede de Pensiones Civiles del Estado en Paseo Triunfo de la Republica.

Frente al edificio, los maestros convocados realizaron un mitin en el que se obstaculizó el paso vehicular en sentido poniente-oriente por más de media hora. Allí exigieron incrementos salariales y mejores condiciones en su servicio médico.

“Estamos demandando espacios dignos y un mejor servicio para Pensiones Civiles del Estado. Somos 14 mil 144 agremiados y solamente disponemos de 12 lugares para hospitalizaciones en el Centro Médico de Especialidades. Esto es un llamado urgente al Gobierno del Estado, es un grave problema el que estamos viviendo. Nos sentimos relegados”, comentó Eduardo del Val, coordinador general de la región norte de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En esta edición no participaron colectivos obreros afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que sumaban al desfile más de 20 mil trabajadores.

De acuerdo con la dirigencia de la CTM, se tomó la decisión de no participar en el desfile desde la central del gremio, debido a brotes de Covid-19 en algunas regiones del centro del país, dejando a juicio de las representaciones estatales la celebración o no de la caminata.

“Nosotros no vamos a desfilar este año, se tomó la decisión desde el comité prodesfile porque se han dado algunos brotes de la pandemia en el centro del país. Además, no hay las garantías de seguridad, no contamos con el apoyo de Seguridad Pública, Vialidad, concretamente del Municipio”, comentó Jesús José Díaz Monárrez, líder del organismo sindical.

El último desfile conmemorativo al 1 de mayo en la ciudad fue en el 2019. En esa edición participaron alrededor de 45 mil trabajadores, de los cuales, la mitad pertenecían a sindicatos locales de la CTM.

En otras ciudades del país tampoco hubo desfile, en algunas otras solamente se reportaron contingentes representativos de trabajadores en caminatas cortas. En la ciudad de Chihuahua se calcula una participación por arriba de los 20 mil trabajadores.