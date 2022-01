Desde las 3:30 de la mañana hacen fila para pagar el predial

Ciudad Juárez— Como ocurre cada año, adultos mayores son los primeros en llegar hasta las oficinas de Catastro Municipal, en la Zona Centro, para cumplir con el pago del impuesto predial.

Afuera de las oficinas permanecen soportando temperaturas bajas pero disfrutando de café caliente que les ofreció un agente preventivo encargado de la seguridad en las oficinas ubicadas en David Herrera Jordán y Francisco Villa.

El oficial comentó que desde las 03:30 horas llegaron las primeras cuatro personas, para formarse y esperar la apertura de las cajas de pago, con la finalidad de cumplir y obtener un descuento.

La primera en la fila es la señora Carmen Acosta de 67 años, quien reside en la colonia Altavista y llevaba consigo un recibo pagado el año pasado, por una cantidad de mil 212 pesos.

"Quiero pagar las contribuciones para no andar con preocupaciones después, me dicen que puedo pagar por Internet pero yo no entiendo esas cosas y mejor vengo aquí para que me den mi recibito y guardarlo junto con los de años anteriores", comentó la mujer.

Las cajas abren a las 08:00 horas y mientras la policía espera la llegada de empleados de la dependencia para que permitan el acceso a los contribuyentes.