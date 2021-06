Desde Juárez, piden apoyo a Gobierno de EU

Ciudad Juárez— Mientras que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitaba ayer El Paso, migrantes albergados en Ciudad Juárez pidieron al Gobierno de Joe Biden su apoyo para los mexicanos que tienen que huir de la violencia.

Que la vicepresidenta haya visitado la frontera “es una buena señal, es una buena señal que esté tan cerca del problema que estamos viviendo. Las fronteras siguen siendo inseguras y a veces quisiéramos irnos rápido precisamente por eso, tememos a la inseguridad… que nos agilicen nuestros casos. Yo sé que es difícil, ya que somos bastantes, pero quisiera que estuviéramos dentro de sus prioridades, sólo buscamos el bien de nuestras familias”, pidió Juana, originaria de Guanajuato.

En dicha entidad la violencia “está que arde (…) soy de Celaya, la ciudad más peligrosa del mundo”, dijo luego de que hace tres semanas tuvo que salir huyendo del bajío con sus dos hijos, de 10 y 14 años, quienes fueron secuestrados.

“Uno no quisiera emigrar o darle problemas al país vecino, pero es algo a lo que nos obligan aquí en México, a lo mejor se sale de las manos del Gobierno mexicano, no lo sé; pero no nos queda de otra que migrar y pedirle ayuda al Gobierno de Estados Unidos”, comentó.

Juana relató que al llegar a Ciudad Juárez acudió al puente internacional Paso del Norte-Santa Fe, en donde los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) le dijeron que la frontera está cerrada.

“Del puente me mandaron a Coespo –Consejo Estatal de Población–, pero en Coespo no me recomendaron nada, me dejaron ahí en un ladito. Y le hablé a una tía de mi hija que había pasado por aquí, le hablé y le dije ‘oye, ¿cómo le hiciste?, porque ando aquí en la frontera y me da miedo, porque venimos de una cosa y me da miedo venir a caer en lo mismo (la violencia)’. Y me dijo que viniera aquí”, relató sobre cómo llegó hace tres semanas a un albergue de la ciudad.

En el mismo espacio de la Red de Albergues de Ciudad Juárez, cuyo nombre es omitido por motivos de seguridad, se encuentra Santa Lucía, una migrante originaria de Guerrero, en espera poder cruzar la frontera junto con sus dos hijos ciudadanos estadounidenses.

“Está bien que (Harris) venga a la frontera, para que vea la realidad. Nosotros no queremos que a nuestros hijos les pasen cosas malas. Yo le pido que me deje llegar con mi hija que está allá, ella es nacida allá y también tengo dos niños que nacieron en Estados Unidos y los tengo aquí. Que nos dejen ir a Estados Unidos porque aquí la delincuencia está dura”, dijo la mujer de 45 años, quien llegó hace 15 días a Ciudad Juárez.

Aunque ella y sus hijos vivían en Estados Unidos, hace un año y medio tuvo que volver por un problema familiar y ahora busca regresar.

Santa Lucía lamentó que las organizaciones de abogados acuden a los albergues pero la mayoría de las veces se interesan por apoyar a los centroamericanos, y a los mexicanos “casi no”.

De acuerdo con Rogelio Pinal Castellanos, el director de Derechos Humanos del Municipio y coordinador del gimnasio municipal “Kiki” Romero, en las últimas semanas se ha detectado un incremento de migrantes mexicanos que llegan a la ciudad desplazados de la violencia, principalmente de Michoacán y Guanajuato, la mayoría en núcleo familiar.

El funcionario informó que del 9 al 21 de junio habían llegado al espacio que funciona como albergue filtro para migrantes, 50 mexicanos, pero que a lo largo de la semana continuaron llegando familias, dos de ellas la mañana del jueves 24, originarias de Michoacán, Guanajuato, Puebla y Oaxaca.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx