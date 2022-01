Desde hace años usuarios no pagan el agua

Ciudad Juárez.— Habitantes del poblado de Samalayuca se saben en un círculo vicioso que inició hace años, cuando empezaron a sufrir una disminución en la presión del agua y dejaron de pagar por el servicio.

Ahora, con el problema agudizado por lo que algunos atribuyen a la expansión inmobiliaria que vive la zona, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) inició un censo de tomas con el fin de regularizarlos.

“Haga de cuenta que ya tenemos tres años, pero ahorita está peor porque hace como un mes que no tenemos (agua)”, dijo Blanca Rivas, de 64 años, viuda y quien, como otros entrevistados en el seccional, dijo haber tratado de terminar un convenio con la descentralizada que finalmente fue abandonado.

“Yo la estaba pagando, a la Junta; o sea, aquí había una persona que le pagaba uno el agua, y ya desde hace tres años que estoy batallando con la agua, dejé de pagar (…) No la pago porque no tengo, ¿qué voy a pagar?”, cuestionó.

De acuerdo con diversos habitantes de este poblado ubicado en el sur de Juárez, a un costado de la carretera Panamericana, la falta de presión es más aguda en la parte poniente de las vías del tren, donde quienes no tienen bomba, como Rivas, padecen con mayor dureza la escasez del recurso.

“Es que sí ha habido mucha venta de lotes y no hay planeación para el suministro del agua”, dijo Jaime Sotelo, presidente seccional, en alusión a un mercado inmobiliario de terrenos campestres registrado en los años de la pandemia.

En diciembre pasado, explicó Sotelo, que asumió el cargo ese mes, la problemática de la falta de presión en el suministro fue planteada a la JMAS, cuyo titular le informó sobre la realización de un censo con el que se buscaba, primero, regularizar a cientos de usuarios que no cuentan ni con medidor ni con registro.

“Andan casa por casa checando a ver si tienen la tubería, si cuentan con agua y, con base en ese censo, van a hacer actividades para hacer otro pozo, perforar otro pozo, que se regularice el abasto del agua”, dijo ayer Sotelo.

“Le dije (a la JMAS) que la gente sí está dispuesta a pagar, pero tiene mucho rezago; o sea, están muy atrasados los pagos, y ofrecí el uso de las instalaciones para que vengan con su personal para hacer un ajuste a la población de manera que esté accesible, para que se pongan al corriente, y fuera un borrón y cuenta nueva”, agregó el dirigente.

Ayer, sobre la carretera Panamericana Antigua, en la que hay diversos anuncios de venta de terrenos, también fueron visibles las camionetas de la JMAS, cuyos empleados dijeron estar levantando los datos “de predio en predio”.

Desde el pasado jueves 20 de enero, el presidente de la dependencia estatal, Sergio Nevárez, informó a este medio sobre el inicio del censo con el fin de regularizar lo que estima en más de 600 tomas sin pagar, de mil, además de un “boom” de venta de lotes campestres desde 2020.

“Por eso nos vamos a meter a tratar de normar el desarrollo de la infraestructura de agua potable y alcantarillado. No queremos que (el crecimiento) se haga de manera desordenada y anárquica y que llegue tanta gente y hagan tantas albercas y granjas que el pozo se vaya a secar y vamos a tener un problema social”, dijo Nevárez.

“Quiero ver cuál es la posibilidad de poner una estructura de cobro de manera que sea autosuficiente para el desarrollo de la red de agua y de drenaje”, dijo Nevárez.

Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indican que, como la mayor parte de los acuíferos de la entidad, el de Samalayuca presenta un volumen de concesiones de agua que supera con 13.6 millones de metros cúbicos al año la recarga natural, generando un déficit.

Vendedores de lotes entrevistados informaron que el suministro para los nuevos desarrollos campestres proviene del recurso previamente concesionado para uso agrícola a los ejidatarios, que fueron los propietarios originales de los terrenos ahora en el mercado.

“Los que estamos mal somos nosotros, como usuarios, porque todos los recibos los tenemos que pagar”, dijo una habitante del seccional que pidió no ser identificada, pero que también expuso haber abandonado un plan de pago a la JMAS.

“Lo que pasa es que aquí hay un problema de hace muchos de agua, que no tenemos agua; entonces, ¿cómo vas a pagar un recibo si no tienes agua? Yo por mí, siempre he tenido agua, pero aquí todos decimos: ‘si tú no la pagas, ¿por qué yo no?”, agregó.