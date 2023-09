Desde África, en busca de un mejor futuro

Hace 13 años, Tommy tuvo que huir de Sierra Leona, en África occidental, y decidió establecerse en Ecuador, en donde se casó y tuvo dos hijos, con quienes ahora se encuentra refugiado en un albergue de Ciudad Juárez en espera de poder ingresar a Estados Unidos.

Después de la muerte de su esposa, el africano ya no pudo cuidar a los dos menores de edad, por lo que decidió migrar en busca de una vida mejor para ellos, pero en Durango fueron secuestrados, relató.

PUBLICIDAD

“Yo no puedo regresar a África, y en Ecuador las cosas están muy mal para mí, cuando falleció mi esposa yo solo no me pude quedar con esos niños, yo solo no puedo trabajar porque ellos son menores de edad, recién mi hija completó 9 años y mi hijo tiene 10. Antes yo tenía un restaurante de comida africana, pero yo salía (de casa) a las 7:00 de la mañana y regresaba a las 4:00 de la madrugada, todos los días, sólo el día domingo yo no trabajaba”, dijo sobre los motivos que tuvo para viajar hacia Estados Unidos.

Explicó que sus hijos iban a la escuela de la 1:00 a las 6:00 de la tarde, y cuando murió su esposa ellos no podían quedarse solos, por lo que él no podía trabajar. Y aunque no sabe con exactitud hacia dónde van, sólo busca que sus hijos puedan tener un mejor futuro.

“Está bien Ciudad Juárez, pero yo no puedo vivir afuera (del albergue), porque me dicen que aquí está muy delicado. Yo no tengo opción, la seguridad es muy importante”, dijo el migrante cuyo destino original era Tijuana, pero cuando viajaba hacia aquella frontera fue privado de la libertad junto con sus hijos.

Relató que los tres viajaban en un camión de pasajeros del cual fueron bajados en el camino, y debido a que no tenían dinero para darles a los secuestradores, éstos le quitaron una cadena de oro que era de su esposa y cuchara de oro con la que viajaba desde África.

Tommy busca llegar a Estados Unidos para continuar trabajando y que sus hijos puedan cumplir sus sueños de convertirse en futbolista y doctora, compartió mientras espera una cita a través de la aplicación móvil CBP One, para cruzar la frontera de manera regular.

De acuerdo con la Patrulla Fronteriza, durante el año fiscal (AF) 2023, el Sector El Paso se ha convertido en el punto de ingreso irregular a Estados Unidos de cientos de miles de personas provenientes de más de 96 países de América, Asia, África y Europa.

Aunque las personas de nacionalidad mexicana son quienes más ingresan a Estados Unidos de manera regular e irregular a través de esta región, y el flujo venezolano ha sido el más visible en los últimos meses, las autoridades de El Paso también han registrado el ingreso de personas provenientes de países como Brasil, China, Colombia, Canadá, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua, Perú, India, Rumania, Rusia, Turquía, Ucrania, Uganda, Venezuela y Birmania o Myanmar.