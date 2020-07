Desconocen transportistas alternativas de circulación

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Transportistas de Ciudad Juárez manifestaron su preocupación por las desviaciones en la avenida Tecnológico debido a las obras de la Ruta Troncal II (BRT-2), ya que aseguraron desconocer el proyecto y las alternativas para la movilidad de sus unidades.

“Desconozco el proyecto, no hubo oportunidad de que nos los presentaran o no hubo una invitación. El lunes en la tarde, por parte de Vialidad tuvimos conocimiento de que a partir del martes los vehículos pesados y ruteras no podíamos circular por la Tecnológico, pero también desconocemos las vías alternas de las que están hablando”, comentó Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas de Juárez.

“¿Qué va a suceder?, las vialidades que podríamos considerar están ocupadas, como el caso de Las Torres y la Francisco Villarreal, vamos a tener que irnos hasta el bulevar Independencia, pero ¿qué pasa con los comercios e industrias que tienen sus frentes sobre la Tecnológico?, no hay manera de hacer una ruta alterna para ellos”, agregó.

Sotelo Suárez señaló que, por otra parte, los cambios en la movilidad de dicha avenida tuvieron que ser avisados con mucho tiempo de antelación, no sólo al gremio que él representa, sino también a operadores del transporte público y empresas maquiladoras, con la intención de que estos sectores pudieran elaborar también un plan de logística adecuado.

“La industria no puede adaptar sus horarios para el transporte de personal de manera repentina, tuvieron que haber avisado con tiempo para que pudieran actuar y preparar ellos también su logística, y al menos con las maquiladoras con las que hemos hablado, hasta el lunes por la tarde desconocían este plan”, afirmó.

Gustavo Elizondo Aguilar, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, reiteró que como parte de los trabajos de construcción de la BRT-2, fueron redireccionados vehículos pesados, incluidas seis líneas de transporte público.

“Todo está en coordinación con la Presidencia municipal, Policía Vial, Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Lo que podemos afirmar es que de las siete rutas que hoy transitan por la avenida Tecnológico, seis van a ser redireccionadas, mientras que hay un acuerdo con las empresas constructoras para realizar trabajos nocturnos a fin de causar las menos afectaciones al tráfico”, dijo.

Seguridad Vial del Municipio informó que por motivo del arranque de las obras se restringió la circulación de transporte de personal y público sobre la avenida Tecnológico, desde bulevar Zaragoza hasta avenida De las Américas, mientras que el transporte de carga podrá hacerlo en un horario limitado de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

Al respecto Mario Dena, representante de Gobierno en la Zona Norte, indicó que por parte del Estado se elaboró un plan que ya fue discutido con los concesionarios de transporte público para que tuvieran conocimiento de algunas alternativas que tienen para circular, aunque no dijo cuáles ni dio más detalles sobre el proyecto.

Se buscó la postura de la Dirección de Transporte en la Zona Norte con la finalidad de conocer las rutas alternas tanto para las líneas de transporte de pasajeros como para los camiones de carga que circulan por la avenida Tecnológico, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.

