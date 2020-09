Desconocen supuesto brote en albergue

Ciudad Juárez— Autoridades de Salud dijeron desconocer hasta ayer el supuesto brote de Covid-19 dentro del Centro Integrador para Migrantes Leona Vicario, denunciado por los migrantes la tarde del martes, con al menos un centroamericano hospitalizado.

Leticia Ruiz, subdirectora de medicina preventiva y promoción de la salud, aseguró ayer que hoy se dará a conocer la información oficial durante la rueda de prensa virtual sobre el Covid-19 en Chihuahua.

“En cuanto a los casos de los albergues prácticamente es imposible que no haya un contagio, que no hay aun brote en algunos de estos lugares, hay concentración de personas, ellos siguen teniendo una movilidad. Aquí lo importante es contener ese brote, actuar inmediatamente. No tengo en ese momento el dato”, informó la doctora.

Se dijo que hoy será el epidemiólogo Gumaro Barrios, quien dará a conocer la información oficial.

Según el reporte realizado por migrantes que actualmente se encuentran alojados dentro del espacio ubicado sobre el eje vial Juan Gabriel, se trata de entre cinco y seis personas con síntomas del nuevo coronavirus (Covid-19), por lo que fueron aisladas del resto.

De manera extraoficial personal médico informó que al menos uno de los migrantes hospitalizados en el Hospital General, originario de Guatemala.

En mayo el albergue federal registró un brote con 12 migrantes contagiados y dos trabajadores del lugar.

El Centro Integrador abrió sus puertas hace 20 meses en Ciudad Juárez, tras los acuerdos con el Gobierno de Donald Trump de recibir a los extranjeros solicitantes de asilo político en Estados Unidos, cuyo país los retorna a la frontera mexicana mientras llevan a cabo su proceso ante las Cortes de Inmigración de El Paso, bajo el programa “Permanecer en México” o “Quédate en México”, de los llamados Protocolos de Protección Migratoria (MPP, por sus siglas en inglés).

Se trata de un espacio federal operado por las Secretarías del Trabajo, Bienestar, Salud y Relaciones Exteriores, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), acuerdo a lo informado.