Desconoce Julieta Castillo si amenazas son por su candidatura o activismo

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Julieta Castillo Carreón en conferencia de prensa

Ciudad Juárez— La candidata del Partido Encuentro Solidario a la diputación por el distrito local 04, Julieta Castillo Carreón, denunció haber recibido al menos una decena de amenazas vía telefónica antes de que, hoy por la mañana, alguien abandonara un bulto en forma de cadáver encobijado en el exterior de su domicilio.

En conferencia de prensa, Castillo dijo no saber si los amagos responden a su candidatura o a su activismo en contra de las desapariciones de mujeres, misión con la que inició desde 2009 junto a su hermano, José Luis Castillo, luego de la desaparición de su sobrina Esmeralda.

“La última fue ayer, me dijeron precisamente eso, que me bajara de la candidatura, que mi familia iba a sufrir las consecuencias y que si no me bajaba de la candidatura dejara la bandera de desaparecidas y homicidios”, dijo la candidata.

En el encuentro con los medios, en la sede local del PES, Castillo relató que hoy por la mañana, alrededor de las ocho horas, su marido observó en el exterior de su domicilio ubicado en la colonia Granjas de Chapultepec, lo que creyó era el cadáver de alguna persona asesinada.

Luego de llamar a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se dieron cuenta de que en realidad se trataba de ropa envuelta en una cobija simulando un cuerpo humano, junto a lo cual dejaron un mensaje, dijo, dirigido a ella y a su hermano.

“Decía: ‘candidata Julieta Castillo y José Luis Castillo, bájenle de huevos con desapariciones, si no, van a acabar así”, indicó la aspirante al cargo de elección.

Junto a ella y al dirigente local, Juan Carlos Rivera, la candidata a la alcaldía por el mismo partido, Marisela Sáenz, dijo hacer responsables de la seguridad de la amenazada a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Esto, dijo Sáenz, debido a que el titular de la misma, Emilio García Ruiz, se enteró del amago desde en la mañana, cuando informó que su personal acudiría a entrevistar a Castillo para iniciar la evaluación del riesgo sin que el procedimiento haya avanzado desde entonces.