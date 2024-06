Desconoce Gobernación información de bar donde convivió pareja acribillada

Ciudad Juárez.- La oficina local de Gobernación reportó carecer de información precisa sobre el establecimiento en el que se encontraba una pareja alrededor de las 5:30 de la madrugada el pasado sábado, fuera del horario legal de operación y media hora antes de ser atacada a balazos a unos metros de la intersección de la calle Henry Dunant y la avenida Adolfo López Mateos, en la zona Pronaf.

De acuerdo con Omar Baquier, encargado provisional en Juárez de esta dependencia, se enteró por los medios de comunicación sobre este dato, por lo que “de manera económica” –o sin oficio– solicitó información a la Fiscalía General del Estado (FGE), que respondió que había habido una riña con arma blanca en el bar “Fred’s”, ubicado sobre la avenida Ignacio Mejía, por lo que el local fue clausurado “por hechos de sangre”.

Sin embargo, información proporcionada ayer por la oficina de Comunicación Social de la FGE indica que, en la carpeta de investigación por el ataque a la pareja, se integró el nombre del bar “Palmas”, ubicado en Plaza de las Américas y que ha operado con otras denominaciones.

“Preguntamos en las dependencias y la información que nos proporcionaron fue la del establecimiento, la del Fred’s… normalmente en esos casos, como tenemos la limitante del personal o los horarios, esperamos a que las dependencias nos hablen, en este caso posiblemente no nos hablaron, no nos mencionaron, empezamos a movernos a partir de las notas”, dijo Baquier al ser cuestionado sobre el trabajo de Gobernación derivado del ataque a la pareja.

“Nada más me pasaron el resumen de la información, nos dijeron eso… creo que también preguntaron por una riña… vamos a mandar un oficio a Fiscalía para ver si nos dan más información detallada… La víctima dicen que señaló eso, no que estaban ahí, no sabemos si adentro o afuera del establecimiento”, agregó.

Le dispararon directo a ella, testigo

La información de la FGE agrega que el sobreviviente declaró haber conocido en el bar a la víctima fatal –identificada como Emily Moreno Chavira, de 27 años– media hora antes del ataque, que fue reportado al ministerio público estatal a las 6:05 horas desde un sanatorio de la misma zona Pronaf.

Al salir del establecimiento, agregan los datos ministeriales, ambos abordaron un Jeep Mojave color rojo con placas de circulación de Nuevo México y, al pasar el último bordo de la calle Henry Dunant, antes de llegar a la avenida Adolfo López Mateos, se le emparejaron dos camionetas.

Una de las unidades fue descrita como una Nissan Armada color verde y la otra como una Ford de la línea Edge blanca, desde donde empezaron a disparar “directamente a la hoy occisa”, que llegó al sanatorio privado con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego en el costado izquierdo del cuello y otras áreas del mismo lateral.

La FGE indicó también que en el hospital se encontraba Emmanuel S., de 34 años, lesionado en la parte posterior del brazo derecho y quien indicó que “no conocía” a la víctima sino que había empezado a convivir con ella esa madrugada, antes de salir juntos del establecimiento.

La misma instancia indicó haberse trasladado al lugar del ataque, donde el personal pericial recolectó siete casquillos percutidos de arma corta y donde hay al menos dos cámaras de seguridad que, de acuerdo con FGE, apenas se están integrando en la carpeta. (Staff)

redacción@redaccion.diario.com.mx