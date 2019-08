Desconoce delegado federal contacto entre SRE y familiares

Ciudad Juárez— A una semana de la masacre de El Paso el delegado estatal del Gobierno federal, Juan Carlos Loera de la Rosa, no tiene información acerca de los trabajos de acercamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a familiares de las víctimas.

“A mí me dijeron que el personal de la SRE se iba a encargar de contactar a las familias. Ese es el único contacto que habrá y no sé si ya lo hicieron. No tengo información al respecto”, dijo el funcionario que se encontraba en gira en la zona serrana del estado.

El funcionario confirmó que tampoco ha habido un acercamiento por parte de la Secretaría del Bienestar o personal de su delegación estatal con las víctimas debido a que “el asunto pasó a cargo de la SRE”.

“No me han informado si la SRE ya hizo contacto con las víctimas. Por parte de la Secretaría del Bienestar tampoco ha habido un acercamiento, en lo particular sólo puedo solidarizarme con ellos, el asunto lo tiene Relaciones Exteriores”, agregó el funcionario.

Pese a que ya se celebraron cuatro funerales de las víctimas mortales del ataque armado, dos de ellos en Juárez, los familiares confirmaron que ningún funcionario del Gobierno federal se ha acercado con ellos y desconocen cómo se procederá legalmente.

El pasado 5 de agosto, dos días después del tiroteo, el canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció que dialogaría con familiares de las víctimas para promover que estos tengan adecuada representación legal y se les acompañara en las actuaciones que sean necesarias dentro de la investigación iniciada por autoridades federales estadounidenses.

Ebrard Casaubón adelantó que este 13 de agosto funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) sostendrán una reunión de información en la ciudad de México.

El 15 de agosto México convocó a una conferencia de todos los países de habla hispana con comunidades en Estados Unidos para promover la defensa correcta, de acuerdo a la ley, de los derechos hispanos en ese país.