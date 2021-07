‘Desconoce Cruz cómo opera el fideicomiso’

Ciudad Juárez— El Gobierno federal tiene pleno conocimiento del manejo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos y los recursos que maneja, respondió Sergio Madero Villanueva, director de esa paraestatal, al presidente electo de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien volvió a señalarlo de operaciones turbias dentro del organismo.

Al emitir un posicionamiento ayer, el funcionario estatal señaló que el morenista no está involucrado todavía en el fideicomiso y por lo tanto desconoce el funcionamiento de los organismos en los que participa el Municipio.

“Es lógico que aún no se involucre en el funcionamiento de los organismos en los que participa el Municipio, que tiene dos asientos en el comité técnico y preside el comité de inversiones, que tiene influencia fundamental en los proyectos que aprueba y da seguimiento”, dijo.

Sostuvo que, mensualmente, la Federación recibe informes de actividades y financieros.

Cruz amagó con llevar personalmente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la petición para que dicho fideicomiso, cedido al Gobierno del Estado en 2015, sea operado por el Municipio, bajo el argumento de que en esta administración estatal ha habido irregularidades.

Ha pedido auditar a dicho ente, que maneja los recursos obtenidos del peaje de los cruces internacionales Zaragoza-Ysleta, Lerdo-Stanton, Paso del Norte-Santa Fe y Guadalupe-Tornillo.

“Debe de auditarse, he dicho que no se socializaron los proyectos. El haber arrancado la Gómez Morín (pretroncal del BRT-2) me parece que es un despropósito porque más allá de que pudo haber mejores proyectos de transporte en Juárez, con lo que se gastaron ya tendríamos un mejor transporte sin tanto desorden”, puntualizó.

Pero Madero le pidió primero involucrarse.

“Una vez que se involucre en el funcionamiento, podrá despejar las dudas que tiene hasta el momento… y no hacer aseveraciones a la ligera que lo puedan llevar a quedar mal inclusive ante el mismo presidente de la república”.

De acuerdo con los informes de ingresos que trimestralmente publica este organismo en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), a través de los tres puentes fronterizos, capta en promedio 30 millones de pesos mensuales producto de las cuotas de peaje.

Otro reporte oficial denominado “Informe administrativo sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos” indica que, en total, al fondo administrado por el Gobierno del Estado se le autorizó operar el año anterior con mil 979 millones de pesos –el mayor monto desde que fue creado, en diciembre de 2015–, y dispuso de mil 350.1 millones, dejando sin ejercer casi una tercera parte.

