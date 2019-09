Descartan recortes de plazas y gastos por decreto de austeridad

Ciudad Juárez— El coordinador de gabinete estatal, Mario Dena, descartó recortes de plazas y de gastos en Juárez con el nuevo decreto de austeridad publicado a inicios de esta semana por el gobernador Javier Corral Jurado.

“No hay una instrucción de recorte de plazas, nosotros seguimos con la dirección de optimizar el uso de los recursos”, dijo el también representante del gobernador.

Esto a pesar de que el documento publicado en el Diario Oficial del Estado ordena un ajuste de personal y de plazas, así como eliminar gastos para posadas navideñas o fin de año.

A diferencia del primer decreto, en el que se ponían terrenos, automóviles y flota aérea en venta, en el actual se hace mayor énfasis en las atribuciones de Hacienda y Secretaría de la Función Pública, así como secretarios de estado, para aplicar los ajustes y evitar el dispendio de recursos.

“Un plan de austeridad no quiere decir no gastar. Tan es no gastar que el gobernador ha anunciado la inversión de 6 mil 300 millones de pesos para Ciudad Juárez solamente”, abundó.

Según el funcionario, “ése es el resultado de las acciones internas de optimizar el uso de los recursos”.

Ya el año pasado, Corral había instruido un recorte presupuestal del 20 por ciento a dependencias de Gobierno.

En Juárez, según archivos periodísticos, se pidió adelgazar la nómina para lograr ahorros, pero los movimientos no se concretaron.

De hecho, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la nómina del Gobierno de Corral ha ido en incremento, a pesar de que una de las políticas instrumentadas en las dependencias fue reducir el gasto desde inicios de la actual gestión.

De tener 13 mil 103 empleados a finales de 2016, las distintas áreas de la administración acumulan, para este año, 13 mil 731 trabajadores en todo el Estado, es decir, 628 posiciones más. Los datos oficiales indican que en los últimos dos años las autoridades estatales dispararon el egreso en este rubro más de 663 millones de pesos.

Para 2018 el Estado erogó 10 mil 190 millones 145 mil 678 pesos, por encima de los 9 mil 526 millones 797 mil 746 pesos que pagó por concepto de servicios personales en 2016, indican los reportes oficiales.

El argumento del nuevo decreto de austeridad es el mismo: eliminar gradualmente el déficit con el que inició la presente administración.

Una de las novedades es que se establece la prohibición a todas las dependencias para contratar a personal adicional eventual, por honorarios o cualquier otra modalidad.

Así como indicar que sólo el gobernador puede autorizarles a los secretarios viajes internacionales de comisiones oficiales, y éstos a su vez los únicos facultados para aprobarlos para sus subordinados.

