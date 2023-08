Descartan peligro en alianza tras molestia de perredistas

Los partidos de oposición en el estado no consideraron que el resultado del Frente Amplio por México, en el que no se incluyeron los aspirantes perredistas, ponga en peligro la alianza en Chihuahua.

“Ellos participaron y aceptaron las bases del proceso y esperamos que el Comité les aclare la decisión tomada. No veo un daño a la alianza ni siento que debiera exponerse de esa forma”, aseguró el presidente estatal de Acción Nacional (PAN), Gabriel Díaz Negrete.

El dirigente señaló que si bien sí existe una situación de malestar al interior del PRD, “no se siente como si se fuera a romper la alianza a nivel nacional ni a nivel local. Tengo muy buena relación con la dirigencia del PRD y no he tenido ninguna señal mínima de que hubiese algún problema de ese tipo”.

El jueves el presidente local de ese partido, Javier Meléndez Cardona, consideró que el resultado en el Frente podría afectar a nivel nacional, incluido en lo local a la alianza tripartita. “Si no hay claridad sí podría haber repercusiones en la alianza. El Frente Amplio no sería tan amplio, estaría faltando la presencia de la izquierda”, señaló.

Adelantó que hoy parte de la militancia perredista acudirá a una reunión nacional en Michoacán para estudiar la posibilidad real de separarse del Frente, situación que podría afectar la alianza entre los tres partidos que se construye desde diciembre del año pasado en Chihuahua.

“Sí hay posibilidad de que PRD se salga de la alianza. Tendría que haber claridad, si no, no avanzaremos en la construcción de la alianza, no aceptaríamos el papel de ser aliados de piedra”, dijo Meléndez Cardona.

El miércoles, el portavoz del Comité Técnico del Frente, Arturo Sánchez, anunció a los opositores que habían cumplido con el requisito de que fueran recabadas 150 mil firmas: Santiago Creel, Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes Rangel y Enrique de la Madrid.

En tanto, los perredistas Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera, así como el panista Francisco García Cabeza de Vaca, sobrepasaron las 150 mil firmas, pero no cumplieron con la regla de un determinado porcentaje en al menos 17 estados.