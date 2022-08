Descartan multas por no pagar revalidación

Ciudad Juárez.— El Gobierno del Estado descartó aplicar multas para los que a partir de septiembre no hayan pagado la revalidación vehicular y, por el contrario, ofreció la condonación de recargos por gravámenes no pagados de años anteriores, con el fin de que los contribuyentes se pongan al corriente.

De acuerdo con el secretario de Hacienda, José Granillo, quien estuvo ayer en Juárez en conferencia de prensa, en la zona norte 417 mil 787 vehículos ya tienen pagada la revalidación y el replaqueo, y de ellos hasta 50 mil 872 todavía están pendientes de hacer el canje de matrículas.

Dentro del paquete de estímulos que presentó el funcionario está el aplazamiento de multas por infracciones de tránsito.

“Si estas personas (que pagaron replaqueo y no han hecho canje), a partir de que hicieron el pago fueron acreedoras a alguna infracción, al hacer el canje no se les estará cobrando la infracción, sino que se transferirá a las nuevas placas para que paguen cuando sea prudente de acuerdo a sus necesidades”, dijo a su vez el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya.

“Si por alguna razón se aplicó a un contribuyente una sanción por placas extemporáneas, ésta se descontará al 100 por ciento”, añadió.

Para aquellos que no han realizado el canje porque tienen cambio de propietario pendiente, se les ofrece diferir el pago del cambio durante los meses que restan del año, es decir, con un 20 por ciento del pago inicial y el resto diferido de aquí a diciembre.

Señaló que es muy probable que tengan dificultades con documentos, que se haya extraviado la factura, o que no localizan el pedimento. Lo que se les ofrece es que se acerquen a las oficinas de Recaudación de Rentas para que se les dé una alternativa de salida.

“Acérquense por favor para que nos platiquen la dificultad que tienen con sus documentos”, dijo el titular de la SSPE.

Explicó que hay otro grupo de contribuyentes que durante el programa de ‘Borrón y cuenta nueva 2020-2021’ se puso al corriente, pero solamente debe el canje o la revalidación 2022.

A ellos reiteró que no se les cobrarán multas por actos de ejecución por pagos extemporáneos e infracciones de tránsito por motivo de placas extemporáneas.

“Para darles posibilidades les decimos que si no tienen posibilidades de pagar de un solo golpe, entonces les estaríamos ofreciendo un convenio de pago en parcialidades con el 20 por ciento del adeudo y difiriendo el resto de aquí a diciembre hagan pago de placas”, anotó.

Otros estímulos que se ofrecieron son para los contribuyentes que deben el año pasado y que tienen adeudos del 2020-2021 y ejercicios anteriores.

A estos contribuyentes se les darán descuentos en el engomado, recargos estatales y multas por actos de ejecución, y aplicará para los que poseen vehículos cuya antigüedad es de 2017 y anteriores con hasta 80 por ciento de descuento; si son vehículos más nuevos de 2018 a 2021, el descuento es del 50 por ciento.

En tanto que para los propietarios de autos que ya no circulan porque los vendieron, no los tienen en su poder, o los vendieron y el comprador no hizo el cambio de propietario, lo que se les ofrece es una baja precautoria.

“Con solamente un pago de 500 pesos damos de baja el vehículo y se eliminan los adeudos que puedan tener, esto para todos los vehículos de 10 años o más de antigüedad y que tengan más de cinco años de adeudo”.

Hay otros casos que se ponen en este catálogo de baja precautoria, y son los de aquellas personas que en algún momento vendieron el vehículo y no tuvieron la precaución de hacer el cambio de propietario, es decir, que está a nombre de un contribuyente que no hizo este trámite. Por 500 pesos se da de baja su nombre y se pone a nombre del comprador, enfatizó.

