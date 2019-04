Descartan maltrato de poni en El Chamizal

Ciudad Juárez— Luego de que se dio a conocer a través de redes sociales un presunto caso de maltrato animal a un poni de renta para paseos en El Chamizal, la directora de Ecología, Margarita Peña Pérez, informó que “Rayita”, la poni de 4 años, está en buena condición de salud y no tiene signos de maltrato, sino que se trató de un caso de mal manejo durante el paseo.

“Se le hizo un examen físico, le abrimos un expediente clínico de las condiciones en que la encontramos, la verdad la equina está bien alimentada, no se encontraron huellas de golpes o maltrato, se revisaron las instalaciones en las que ella vive, la alimentación que se le da, tiene su médico y no encontramos una situación de maltrato”, expuso.

“Fue una situación de mal manejo del animal, el niño o la persona que se iba a subir a pasear le apretó mucho el cinto de la sillita, entonces eso sofocó al animal y le provocó el tipo de desmayo que se ve en el video”, dijo.

La funcionaria dio a conocer que hoy miércoles será revisada la totalidad de los equinos que trabajan en este parque, los cuales suman 24 en 12 parejas de un caballo y un poni cada una.





Revisarán condiciones de caballos en El Chamizal

Explicó que a partir de las 10:00 de la mañana se les hará una toma de muestras de sangre para estudios y conocer su condición real a todos los equinos que tienen permiso por la Dirección de Comercio y de Parques y Jardines para dar paseos en El Chamizal.

Peña mencionó que también se les realizarán estudios para descartar que tengan enfermedades transmisibles por garrapata.

Resaltó que la Dirección de Ecología va a estar muy al pendiente de que se cumplan los horarios establecidos para los animales, y que el dueño de los 24 equinos se ha mostrado cooperativo para la revisión de todos y cada uno en el Centro de Rehabilitación y Adopción de Mascotas del Municipio Independiente (RAMMI).

La imagen del poni débil y tirado sobre el suelo fue compartida por más de 300 veces en redes sociales, cuando una usuaria comentó “este caballo está en El Chamizal, no se levanta, ya le dimos agua; hasta cuándo se va hacer algo por los animales, marcamos a protección animal y al 911 y no me dan respuesta”.

En la publicación también hay un video donde se observa al equino en el suelo sin fuerza, alimentándose de pasto que visitantes le acercan, hasta que dos hombres intentan levantarlo y tiran de la soga con la que está amarrado del hocico hasta que puede levantarse.

La usuaria que dio a conocer las condiciones del caballo, manifestó haber llamado al 911, protección animal y rescatistas sin obtener una respuesta.

“Por nuestra parte le dimos de comer y le pusimos agua, posteriormente llegaron las personas que ‘rentan ahí’ y se lo llevaron pegándole literalmente. Ojalá y pudiéramos cambiar esa cultura de pagar por diversión y que las autoridades tomaran cartas en este tipo de problemas que dañan el entorno de nuestros animalitos”, comentó.

Ayer en un recorrido por El Chamizal no se observó ninguna pareja de equinos laborando en los tradicionales paseos.

