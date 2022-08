Descartan mal estado del estanque de patos

Ciudad Juárez.— Mediante redes sociales, ciudadanos han mostrado su preocupación por el estado en que se encuentran los patos que habitan en las instalaciones del Parque Central Poniente, y denunciaron que el lago está en malas condiciones y esto podría afectar a dichas especies.

Ante las quejas que algunos usuarios han expuesto a El Diario de Juárez, Mario Alberto de León Álvarez, médico veterinario del Parque Central, señaló que tanto los patos como el lago artificial se encuentran en buenas condiciones.

PUBLICIDAD

“El lago artificial que está en el parque no se puede secar, ahorita el lago está perfectamente sin ningún problema”, mencionó.

“Eso a mí me extraña porque no hay ningún problema con los patos, además no tenemos una relación del número de patos porque pueden migrar, son semimigratorios y ellos tienen la opción de poderse ir y regresar cuando quieran”, dijo el veterinario sobre las denuncias de la comunidad.

Algunos usuarios utilizaron la red social Facebook para exponer que las especies tenían un pigmento verde en su plumaje, lo cual podría tener consecuencias dañinas.

Además, hubo quienes mostraron su descontento por la poca limpieza que personal del sitio realiza, así como por las personas que tiran la basura en el lago, lo que ha ocasionado las malas condiciones en que se encuentra y el mal olor que emite.

“Es culpa de la gente, son sucios, en el Parque Central existen muchos botes para la basura y la gente que lo visita la tira en el suelo y en el lago, además les llevan comida chatarra a los patos, todo eso descompone el agua”, dijo Patricia González en la red social.

“No pueden echarle toda la culpa a los encargados, ya que nosotros como sociedad damos mucho de qué hablar cuando de cuidado a nuestra ciudad se habla”, señaló otra de las usuarias a través de Facebook.

El médico veterinario del parque dio a conocer que el pigmento verde que tienen los patos en el plumaje es musgo que produce el agua y dicha sustancia no es dañina para las especies.

Nace borrega

Una nueva habitante nació el pasado jueves en el Parque Central Poniente, se trata de una borrega que se suma a las atracciones para ser visitada por los juarenses.

De León Álvarez dijo que se acondicionó el lugar para que la comunidad pueda visitar a la especie e interactuar, aunque todavía no está apta para ser alimentada.

“Se acondicionó uno de los lugares especiales para ellos, para que puedan interactuar con ellos y los niños puedan observarlos y los puedan alimentar en un momento dado, ahorita está alimentándose por la mamá”, dijo el veterinario, y señaló que estas especies llegaron provenientes del Recreativo San Jorge.

En las instalaciones del Parque Central los visitantes pueden interactuar con animales como el avestruz Mateo, patos, burros, llamas y cabras.