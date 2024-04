Descartan feminicidios en mayoría de asesinatos

Ciudad Juárez.- Las muertes violentas de mujeres en Juárez no están relacionada directamente con razones de género, a decir de las autoridades investigadoras estatales y preventivas municipales.

Tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal destacaron la participación de mujeres en eventos de alto impacto como el caso de las dos mujeres originarias de El Paso, Texas, presuntamente relacionadas en el multihomicidio del fraccionamiento Villas de Alcalá el miércoles pasado en Ciudad Juárez, o la de dos mujeres en el asesinato de un custodio del Cereso 1 en la ciudad de Chihuahua el 15 de abril.

Para los titulares de estas dependencias (César Jáuregui y César Omar Muñoz Morales, respectivamente), estas detenciones son una muestra clara de la participación de las mujeres en grupos de la delincuencia organizada, misma que perpetra la mayoría de los homicidios dolosos que se registran en el estado.

“Hay cada vez más mujeres. Por eso también el número de homicidios de mujeres sufre un incremento importante, porque al estar algunas mujeres involucradas en ese tipo de actividades, resultan más susceptibles de esos riesgos inherentes a ese tipo de actividad”, mencionó César Jáuregui.

El fiscal estatal señaló que pese a un supuesto aumento en la cantidad de mujeres asesinadas violentamente, “casi la mayoría no son feminicidios”.

“La gran mayoría, afortunadamente, de los decesos de mujeres por situaciones violentas no tienen que ver con el feminicidio como tal. Tienen que ver, desafortunadamente, muchos de los casos, con la vinculación de algunas mujeres con este tipo de actividades”, relató.

No obstante, añadió, acusó de que las mediciones no suelen llevarse correctamente, pues aunque parezca una cifra elevada la de mujeres víctimas de homicidio doloso, en una tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, Juárez no es tan representativo.

“Hay que revisar las cifras con cuidado, en una ciudad tan grande como Juárez tiene que haber mayor número de delitos, pero en cualquier país importante el índice delictivo se mide también tomando en consideración la población que habita en una ciudad”.

Sobre los feminicidios, el representante social apuntó que para combatirlo se ataca a la impunidad mediante la aprehensión y búsqueda de penas para el mayor número de personas detenidas con los asesinatos de mujeres con o sin muestras de razones de género en la comisión del ilícito.

¿Qué dicen las cifras?

Entre enero y marzo de 2023, según datos abiertos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Juárez fueron asesinadas 53 mujeres, de un total de 504 víctimas de asesinato en el estado de Chihuahua.

De esas 53, nueve fueron tipificados por feminicidios por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), lo que representa un porcentaje del 16.98 por ciento de feminicidios por mujeres víctimas de asesinato. En este caso, los números dan la razón a Jáuregui, pues es una cifra menor a la registrada en 2022 y 2023, que respectivamente tuvieron 19.3 y 19.14 por ciento de feminicidios entre todos los ataques fatales a mujeres.

Por otra parte, el total de víctimas del sexo femenino (ya sea por homicidio doloso o feminicidio) representa un porcentaje de 10.52 por ciento entre todas las víctimas de asesinato. Hablando únicamente de mujeres víctimas de homicidio doloso, la cifra es del 8.89 por ciento de los casos. En este sentido, la cifra se contrapone a lo que dice el fiscal estatal, pues en 2022 y 2023 se reportó un 11.31 y 12.08 por ciento de presencia de mujeres víctimas entre la totalidad de asesinatos ocurridos en territorio chihuahuense.

redaccion@redaccion.diario.com.mx