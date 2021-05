Descartan feminicidio en 90% de casos

Archivo / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— La Fiscalía Especializada para la Mujer (FEM) ha descartado razones de género en alrededor del 90 por ciento de los asesinatos de mujeres cometidos en esta frontera.

De acuerdo con datos de la dependencia, de 180 crímenes contabilizados en 2020, sólo 20 fueron considerados feminicidios, o un 11 por ciento. En 2021, indica la misma fuente, sólo se han considerado en ese tipo penal seis de los 71 registrados hasta el martes, o un ocho por ciento.

Sobre el triple crimen cuyas víctimas fueron encontradas la madrugada del pasado martes, la FEM informó que aún no se establecía si el caso se ubica en las circunstancias que indica el artículo 126 Bis del Código Penal del Estado, que enlista las características de lo que es la razón de género.

Entre éstas, indica el citado artículo, están si la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo, si antes o después del crimen hubo lesiones u otros actos que atenten contra la dignidad humana, o si hubo antecedentes de violencia en cualquiera de sus entornos –familiar, laboral, comunitario, político, escolar– entre otros.

“Aún está muy incipiente la investigación. Lo que hacemos es explorar si hay datos que indiquen que se trate de un feminicidio y, si esto se descarta, entonces se declina a distrito. Apenas se identificaron a dos de las tres mujeres. Esperemos avanzar en las próximas horas”, dijo ayer la titular de la FEM, Wendy Chávez.

La información oficial agrega que, por regla, la FEM inicia las carpetas de investigación de los crímenes contra mujeres y que, si se descartan los supuestos del artículo citado, las entrega a la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Para la activista Ivonne Mendoza, sin embargo, la clasificación del Ministerio Público estatal carece de fiabilidad debido a que, desde 2018, cuando se adoptó el protocolo de investigación para el delito de feminicidio, éste ha quedado sólo en “letra” debido a que los operadores del sistema, dijo, no han sido capacitados en su aplicación.

“Mientras el protocolo de investigación de feminicidio no esté operando, para nosotros todos son feminicidios, hasta que se demuestre lo contrario, porque no sabemos, no podemos saber ni podemos confiar en investigaciones que no se estén haciendo con un protocolo especializado para identificar violencia de género y feminicidios”, dijo Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac).

“Entonces nunca tendremos la certeza de si verdaderamente son asesinatos de mujeres por parte del crimen organizado”, agregó Mendoza con respecto a las carpetas enviadas a la FGE.

La FEM informó ayer también que la necropsia confirmó que la causa de muerte de las tres mujeres encontradas el pasado martes envueltas en cobijas sobre la calle Nardos, al oriente de la ciudad, fue asfixia por estrangulamiento.

También, que seguía sin identificar una tercera víctima, mientras que, desde el martes, familiares confirmaron ante el ministerio público la identidad de Leslie Michel Parra Gallardo y de Eveline Guadalupe Martínez, ambas de 21 años.

