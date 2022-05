Descartan casos de nueva hepatitis aquí

Ciudad Juárez.- Aún no hay casos de la nueva y rara hepatitis infantil en Ciudad Juárez ni en el resto de la entidad, afirmó Felipe Sandoval Magallanes, titular de la Secretaría de Salud (SSA) del Estado.

El servidor externó que, mientras el Gobierno está preparándose para el arribo de la patología, que ocasiona daño al hígado –generando a veces trasplantes forzosos del órgano–, la ciudadanía debe aumentar su cultura preventiva.

PUBLICIDAD

Pidió a los padres de familia adoptar y enseñar, principalmente, el hábito del lavado de manos a sus hijos. Así, dijo, podrán mitigarse, en parte, las incidencias cuando ocurran, pues la afección circula en la nación e incluso el 18 de mayo se informó la primera muerte por la patología de origen desconocido en el país. Se trató de un niño de Tulancingo, Hidalgo.

‘Tenemos que estar preparados’

“No tenemos ningún caso en la plataforma (en Chihuahua). Tenemos que estar preparados todos, todos, no sólo la Secretaría de Salud, en el sentido de la prevención. La prevención es sencilla: lavarse las manos”, indicó el funcionario. Agregó que, especialmente en menores, debe procurarse el uso de cubrebocas en los espacios cerrados o abiertos concurridos, así como el “estornudo de etiqueta” y una correcta higiene.

Refirió que si los tutores detectan indicios de la enfermedad: coloración amarillenta de la piel y ojos (ictericia), orina oscura, fatiga intensa, náuseas, vómitos y dolor abdominal, deben llevar a sus pequeños al pediatra para ¿qué hacer si se detectan?

Se debe llevar al menor al pediatra para que éste dé el aviso a la dependencia y, de ser necesario, se genere un diagnóstico por descarte y hacer un proceso de interconsulta con el Instituto Nacional de Pediatría que éste dé el aviso a la dependencia para que, de ser necesario, se genere un diagnóstico por descarte y hacer un proceso de interconsulta con el Instituto Nacional de Pediatría.

“El diagnóstico se hace con base en que no identifiquemos ningún virus de la hepatitis A, B, C, D o E. Si no tenemos ninguno, entonces sí podremos sospechar de una hepatitis de origen desconocido. Entonces, ahí se le toman las transaminasas, que son las enzimas que se generan en el hígado (…), y si es de origen desconocido, estaremos estableciendo interconsulta inmediatamente”, manifestó Sandoval Magallanes.

En todo el mundo

La desconocida dolencia se encontró desde el 5 de abril en el continente europeo, en Reino Unido, extendiéndose a otros países como Israel y Estados Unidos. Igualmente, se anunció en México, particularmente en Nuevo León, el 12 de mayo, pero otros estados han dado a conocer más incidencias. Por el momento, la entidad no tiene registro de alguno, pero según el profesional no se encuentra exenta.