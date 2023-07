Descarta Texas quitar muro de púas del bordo

Ante la negativa del Gobierno de Texas de retirar el muro de púas que ha colocado sobre el bordo del río Grande, en los límites de El Paso con Ciudad Juárez, el Gobierno federal de Estados Unidos sería el responsable si la construcción causara algún daño, informó el secretario de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), Jesús Luévano.

El 20 de diciembre de 2022, el Gobierno de Greg Abbott comenzó a militarizar la frontera y a colocar cerca metálica, rollos de alambre de púas, agentes y unidades de la Guardia Nacional de Texas, así como diez contenedores de carga en los límites del río internacional.

Ante ello, el 2 de enero de 2023 la Sección Mexicana de CILA le entregó una solicitud de remoción a su contraparte norteamericana; sin embargo, hasta ayer no se había logrado una respuesta, únicamente habían sido reemplazados los diez contenedores por un muro de más de dos metros de altura de alambre de púas.

“Reitero a usted nuestro desacuerdo en que se haya instalado tanto la barrera de contenedores mencionada, como los cercos de malla ciclónica y de alambre, sin que su proyecto se haya presentado en el seno de la Comisión y que este organismo tuviera la oportunidad de revisarlo y pronunciarse sobre el mismo en los términos del Artículo IV-B del Tratado de Límites de 1970”, se lee en el documento enviado a la autoridad estadounidense.

El tratado para resolver las diferencias fronterizas pendientes y para mantener a los ríos Bravo y Colorado como la frontera internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, establece en su artículo IV-B que “tanto en el cauce principal del río como en las tierras adyacentes, hasta una distancia a cada lado del límite internacional que recomiende la Comisión y aprueben los dos gobiernos, cada Estado contratante deberá prohibir la construcción de obras en su territorio que, a juicio de la Comisión, puedan causar desviación u obstrucción de la corriente normal del río de sus avenidas”.

También señala que “si la Comisión llegare a determinar que cualquiera de las obras construidas por uno de los dos Estados contratantes en el cauce del río o en su territorio, causa tales efectos adversos en el territorio del otro Estado Contratante, el Gobierno del Estado contratante que haya construido tal obra deberá removerla o modificarla y, según acuerdo de la Comisión, deberá reparar o compensar los daños que haya sufrido el otro Estado”.

“A la fecha no hemos tenido respuesta, la respuesta que hemos recibido es que no ha sido posible su remoción porque el Estado de Texas no los ha querido retirar, que es quien los instaló”, informó Luévano.

Seguirán insistiendo

Dijo que la Sección Mexicana de CILA continuará insistiendo para que la construcción se retire, y de causar algún daño la responsabilidad será de Gobierno federal.

De acuerdo con la documentación de El Diario, la militarización y el muro de púas en la frontera con Ciudad Juárez se ha extendido a lo largo de aproximadamente 25 kilómetros, desde el marcador fronterizo número 4 hasta el 46.