Descarta PRI desbandada de militantes por nuevo movimiento

Luego de que los senadores Miguel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga renunciaron al PRI y anunciaron un nuevo movimiento llamado "Congruencia por México", en Chihuahua no se prevé una renuncia masiva de militantes, aseguró el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez Domínguez.

"Yo no veo influencia del senador Osorio con la militancia de Chihuahua, no veo expresiones de abandonar al partido. No veo quién pueda seguir ese esquema. Es un tema que no nos preocupa, sino que nos ocupa a generar propuestas y no nos distrae, no se trata de una lucha pirrica por el poder", comentó el dirigente en atención a medios esta mañana.

Consideró que la renuncia al partido y la confirmación del nuevo grupo político representa un "acto inmoral".

"Me parece un despropósito lo que hacen. En esta elección hay dos visiones: la del PRI y la del presidente y ellos están del lado del presidente. Es un acto inmoral, es un tema de interés personal”, aseguró.

Las renuncias se dan a unos días de que Claudia Ruiz Massieu declinó a participar en el proceso de selección de la eventual candidatura presidencial del nuevo Frente Amplio por México, formado por el tricolor, PAN, PRD y organizaciones ciudadanas.

"No se está desgranando partido. Hubo un planteamiento de cuatro senadores que empezaron a hacer una diferencia con la dirigencia. Está semana afiliamos a dos mil 400 personas y se fueron cuatro. Si se trata de un movimiento de congruencia, ellos son senadores por los votos que le dio el PRI y deberían dejar sus senadurías para construir un espacio de representación política", sostuvo.