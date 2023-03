Descarta jefe policiaco que homicidios sean por fentanilo

Ciudad Juárez.— Los homicidios dolosos relacionados con el narcomenudeo en las calles de Juárez son mayormente por el control de la venta de la metanfetamina llamada “cristal” y no tanto por el tráfico de fentanilo, señaló ayer César Omar Muñoz Morales, jefe de la Policía municipal.

El secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM) compartió que las muertes suelen terminar relacionadas con “cristal” y drogas “tradicionales”, según dijo, como mariguana y cocaína. “Forzosamente está relacionado porque o el muerto o las personas (responsables) tienen que ver con el ‘cristal’, más que nada”, comentó.

Por otra parte, relacionó el fentanilo más con el tráfico que con la venta en la ciudad, pero “no queremos que también nos vaya a pasar lo mismo” que con el ‘cristal’, que empezó a llegar a Juárez para ser llevado a Estados Unidos y la ciudad “se volvió consumidora”, añadió.

El fentanilo es ya “un problema de salud tremendo”, según lo calificó Muñoz Morales. No obstante, no se elabora en Juárez. “Creemos que no hay un lugar en que estén elaborando esta droga en Juárez, o por lo menos no tenemos nosotros el dato”, informó.

Además, dijo que en lo que va del año, la SSPM ha decomisado cerca de 80 mil pastillas de fentanilo “con origen de otros estados, la mayoría de Sinaloa”, con un costo aproximado de entre 5 y 10 dólares por pastilla, que dobla su precio al ser introducida para su venta a Estados Unidos.

Última detención

Ayer, la SSPM informó sobre la detención de Raúl Isaac O. M., de 42 años de edad, en la colonia Lucio Blanco en posesión de 5 mil pastillas de fentanilo, con un peso de 432 gramos y un valor aproximado de un millón de pesos.

La detención se dio tras el reporte de un hombre que intentaba abrir autos estacionados en el cruce de las calles Dionea y Mandioca. Tras la aprehensión, la evidencia y el detenido fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

80 mil Pastillas de fentanilo decomisadas en 2023