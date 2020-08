Descarta Corral cierre de fronteras

Tomada de internet

Ciudad Juárez— El gobernador del Estado Javier Corral descartó un posible cierre de la frontera entre México y Estados Unidos con motivo de nuevas restricciones ante la pandemia por Covid-19.

Durante la atención que el mandatario brindó ayer a los medios de comunicación en el estado, se le preguntó al Ejecutivo estatal su opinión respecto a versiones que indican que el presidente estadounidense Donald Trump prepara el anuncio de nuevas restricciones para la frontera con motivo de la emergencia sanitaria por coronavirus, a lo que descartó dicha posibilidad.

“Quiero comentar que no tenemos al día de hoy información que pueda confirmar que vayan a agregar nuevas restricciones al cruce fronterizo entre Juárez y El Paso. Hasta donde sabemos sólo se trata de extensiones realizadas por períodos no mayores a 30 días de las medidas que ya fueron establecidas para reducir el tráfico no esencial”, dijo.

Corral Jurado señaló que hablar de un cierre de la frontera que afecte a transporte de carga, así como residentes y ciudadanos estadounidenses, sería una posibilidad muy difícil, dada la interacción entre ambos lados de la limítrofe.