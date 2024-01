Descarta alcalde problemas por hackeo en Facebook

Ciudad Juárez.- Tras el hackeo de páginas de Facebook del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, Ciudad Juárez y las de las Direcciones de Desarrollo Social y de Educación, el presidente municipal descartó problemas en la página oficial de Internet y los ciudadanos pueden pagar por dicho medio con confianza su impuesto predial.

“Hasta ahorita no hemos tenido ningún problema en los pagos en línea porque son pagos que no se hacen a través de redes sociales, si no directamente en la página del Municipio, si hubiera un problema los primeros en anunciarlo seríamos nosotros” dijo el edil.

El domingo en la madrugada sucedió el hackeo en algunas páginas de redes sociales del Gobierno local, incluida la de él, afirmó ayer Pérez Cuéllar en la rueda de prensa semanal.

Dijo que más tarde también sucedió lo mismo en la página de Desarrollo Social de Facebook, pero de inmediato se tomó el control.

“No se publicó nada grave, videos medio raros que se publicaron en la página de Ciudad Juárez de Facebook y ya se retomó el control”, manifestó.

Dijo que el hackeo sólo fue en esas páginas de Facebook del Municipio y no en la oficial del Gobierno de Juárez.

Dijo que de inmediato se reportó la situación a Facebook, y a pregunta de un reportero, dijo que se evaluará si se interpone una denuncia ante la Policía Cibernética. (Araly Castañón)