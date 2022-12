Descarta alcalde pedir disculpas por desalojo

Ciudad Juárez.— El alcalde Cruz Pérez Cuéllar aseguró que el Municipio actuó de manera correcta al retirar a los migrantes venezolanos del bordo del río Bravo y por ello descartó pedirles disculpas públicas, como solicitaron ayer miércoles organizaciones civiles.

“Yo sinceramente no veo por qué tengamos que ofrecer una disculpa, no encuentro una sola razón para disculparnos, lo haría con mucho gusto, pero no veo que haya una razón para eso”, declaró.

Dijo que tampoco se va a instalar una mesa de diálogo, como lo pidieron los organismos, porque la Constitución no se dialoga.

“No, yo insisto en que nosotros hicimos lo correcto, que es un tema que estamos protegiendo principalmente a los migrantes y a sus familias, a los menores de edad”, mencionó.

Dijo que los dictámenes de Protección Civil del Municipio y del Estado coinciden en el alto riesgo que implica que los migrantes vivan en un campamento en el bordo del río Bravo, además de que hay lugar en los albergues de la ciudad.

Agregó que incluso el día del desalojo del campamento hubo agresiones de los venezolanos contra elementos de la Policía municipal y no fueron detenidos.

“Pero de eso a permitir que pongan en riesgo su vida, lo dijo muy bien Santiago (el director de Derechos Humanos del Municipio) el otro día, es una obligación constitucional, nosotros no podemos permitir eso”, anotó.

Insistió en que hay lugar en los albergues para los migrantes y reiteró que la Constitución no se dialoga.

El campamento de migrantes venezolanos en el bordo del río Bravo fue desalojado el domingo pasado por policías municipales durante un operativo.