Desatienden mensajes de empresarios

La distancia del Gobierno Federal con la iniciativa privada de Ciudad Juárez es tan grande que además de que el presidente de México ya no volvió, el procurador fiscal Carlos Romero Aranda a veces no responde ni los mensajes a los empresarios.

Eduardo Ramos Moran, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, recordó que dicho funcionario fue designado por Andrés Manuel López Obrador para mantener comunicación con el Consejo Coordinador Empresarial sobre los resultados del Decreto de Estímulos Fiscales que entró en vigor el 1 de enero de este año.

Sin embargo, agregó que aunque se ha intentado tener contacto con él para abordar la problemática que se enfrenta sobre todo en las devoluciones del IVA, “de parte de ellos no ha habido respuesta, le he mandado mensajes (al procurador) y veces me contesta y a veces no”.

El pasado 5 de enero, el presidente de México llegó a Juárez para encabezar la presentación de este Decreto y aunque prometió que volvería tres meses después, no lo hizo, tampoco vino el procurador fiscal, recalcó el líder de Coparmex.

Añadió que Romero Aranda volvió en febrero, sin embargo, se abordaron otros temas, por lo que Índex y Coparmex viajaron el día 21 de ese mismo mes a la Ciudad de México para pedirle cuentas claras sobre la incertidumbre que existía en aquel entonces para acceder al estímulo del IVA al 8 por ciento y el ISR al 20.

Desde entonces Coparmex ha buscado de nueva cuenta otro encuentro con el procurador fiscal, sin tener éxito hasta el momento, por lo que de otra vez se hará el intento.

“No ha habido respuesta, aunque tampoco se ha dado seguimiento al tema porque han salido un montón de cosas pero voy a volver a tratar de localizarlo”, recalcó.

Hoy el presidente de la República cumple un año que inició funciones y de acuerdo con los mismos empresarios, en este período en lugar de haber crecimiento económico del 4 por ciento como lo prometió Andrés Manuel desde su campaña, ha habido un retroceso en materia económica, además de que tampoco ha sido capaz de establecer un diálogo con los empresarios.

Sobre este este mismo tema, Rogelio González Alcocer, presidente en turno del Consejo Coordinador Empresarial, expresó que el presidente suscribió un Decreto de Estímulos Fiscales sumamente complicado en su aplicación y a la fecha la Secretaría de Hacienda no ha dado a conocer los resultados de quienes lograron verse beneficiados con el mismo.

Según estimaciones del Consejo Coordinador Empresarial, de las más de 30 mil unidades económicas que existen en Ciudad Juárez, sólo un 10 por ciento logró la reducción del IVA al 8 por ciento.

Del ISR se estima que el número es todavía menor, aunque no existen cifras oficiales por parte del Servicio de Administración Tributaria para conocerla a detalle.





