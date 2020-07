Desatan lluvias miedo en El Barreal

Ciudad Juárez— Ante la próxima temporada de lluvias, habitantes del fraccionamiento Villas del Sur, ubicado en la cuenca de El Barreal, temen por su seguridad y la de sus viviendas.

“Cada año, cada vez que se van a venir las lluvias estamos rogando que no vuelvan las de 2006, 2008, 2016. El año pasado un día que anunciaron que iba a llover muy fuerte ni fui a trabajar por miedo a perder todo otra vez”, dijo Gloria, una habitante de la calle Portugal, una de las zonas de mayor riesgo en el sector.

En el Diagnóstico de la Situación Actual en la Zona Norte y Sur de la Cuenca El Barreal, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) recomendó generar un modelo hidráulico bidimensional con una plantilla topográfica actualizada, además de que el bordo Miguel de la Madrid Hurtado deberá ser capaz de contener los escurrimientos correspondientes a un evento hidrometeorológico extremo asociado a una tormenta de diseño de 100 años con bordo libre a 500 en condiciones actuales.

Para los habitantes de la calle Paseo de la Gloria, uno de los mayores temores es la construcción de maquiladoras sobre el bulevar Independencia, ya que aseguraron que una vez que una de ellas tuvo una fuga de agua, el líquido corrió hasta el parque Paseo de Gloria, el cual se convirtió en un pozo de captación.

Con un solo juego de resbaladillas y más de 40 llantas arrojadas, el parque convertido en pozo se ha vuelto a llenar de agua y aunque ya no ha llegado a las casas, al pasar los días provoca malos olores, dijo una de las vecinas.

Al respecto, el ingeniero Efrén Matamoros Barraza, señaló ayer que la única defensa que tienen los habitantes de la zona son los pozos que tienen para acumular el agua, por lo que en caso de lluvias el plan es ir para retirarlos.

Ocupan casas de manera ‘clandestina’

“Ahí realmente no corre el agua, está sensiblemente plano y en caso de algo nosotros vamos a acudir pero para retirarlos, vamos a actuar lo más rápido que se pueda. Ahí sí nos da tiempo, no como en el Viaducto”, dijo Efrén Matamoros al lamentar que no haya control del agua de las lluvias que se tendrán durante la temporada.

De acuerdo con los vecinos del sector, una gran cantidad de viviendas han sido ocupadas de manera “clandestina”, por familias que no cuentan con las condiciones adecuadas de protección.

Al ser interrogado ayer al respecto, el subdelegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Marino Adolfo Torres, dijo que no está autorizado para dar información pero que gestionará una entrevista con el delegado estatal sobre las problemáticas en la cuenca de El Barreal.

La cuenca hidrológica de El Barreal es una cuenca endorreica donde todos los escurrimientos de tipo intermitente convergen en una zona baja definida como “Laguna de Patos”.

Señala que las inundaciones registradas en esta zona obedecieron al efecto combinado de un tren de lluvias con período de retorno de 25 años y falla de estructuras aguas arriba, tales como la ruptura de la Presa Santa Elena I, la falta de capacidad de los diques Charly y Santa Elena II, la carencia de una última barrera de blindaje hidráulico de la zona ya desarrollada, además de la colmatación de estructuras de infiltración en algunos de los vasos de contención de cada desarrollo o fraccionamiento localizados en la zona lagunar.

“Los desarrollos existentes en la zona lagunar deberán ser capaces de contener los escurrimientos correspondientes a 25 años en las condiciones actuales de urbanización”, señala el análisis de la UACJ.