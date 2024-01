Desarticulan célula criminal que operaba en el Valle de Juárez

Ciudad Juárez.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal desarticularon una célula criminal que operaba en poblados del Valle de Juárez.

Un informe emitido esta tarde, establece que agentes de esa corporación arrestaron a ocho masculinos, entre ellos un adolescente, en la colonia Riberas del Bravo.

Los uniformados realizaban labores de prevención y vigilancia en el sector, cuando se percataron que una camioneta de la marca Chevrolet Tahoe, en color arena, modelo 2022, era conducida a exceso de velocidad, indica.

Al marcarle el alto por protocolos de seguridad, el conductor hizo caso omiso y aceleró la marcha, iniciando una persecución la cual culminó en el cruce de la carretera Juárez Porvenir y la calle Presidente Ejidales, en la misma colonia.

Al realizarles una inspección preventiva, se les localizó lo siguiente:

-Dos armas largas de color negro, calibre 5.56 milímetros, ambas con su respectivo cargador abastecido con 15 cartuchos útiles.

-Dos fusiles de asalto de color negro, calibre .223, ambas con un cargador abastecido con 17 cartuchos útiles.

-Un arma larga calibre R-15, con un cargador abastecido con 17 cartuchos útiles.

-Una pistola calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles.

-Siete cascos tácticos de color negro.

Los tripulantes, los cuales quedaron detenidos, fueron identificados como William Ignacio R. B., de 21 años de edad; Jesús Ricardo D. P., de 24; Vicente G. C., de 29; asimismo César Manuel H. S., de 19 años; Carlos Alejandro R. C., de 19; Mario Francisco D., de 25 años, así como Brayan Ricardo G. C., de 24 años, y un adolescente de 16.

Cabe mencionar que al momento de consultar los datos generales de los ahora detenidos en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento de que cinco de ellos cuentan con antecedentes penales por el mismo delito y delitos contra la salud registrado en dos ocasiones durante el año 2023, añadió la SSPM.

Afirmó que los detenidos serán investigados por el delito de privación de la libertad, el cual habría ocurrido en el poblado de San Agustín en los últimos días.