Desarrollan su talento artístico en el doblaje

Ciudad Juárez.- Para que las personas de Ciudad Juárez tengan la oportunidad de conocer otras formas de desarrollar su talento artístico, el Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv) entregó 16 becas para que acudan a talleres de doblaje con el actor Lalo Garza.

El actor dio ayer viernes una “master class” y este sábado se realizará un evento privado en salón de eventos Amitié, en donde los asistentes podrán acercarse al actor, se dio a conocer en conferencia de prensa.

El taller de doblaje estuvo organizado en conjunto con la agrupación “Akibakei Jrz” y contó con el apoyo del Ichijuv, informó Lina Reveles, organizadora y miembro del grupo.

La capacitación fue de cuatro módulos, en los cuales se abordaron temas como la definición, historia y evolución del doblaje latinoamericano, procesos internos y comerciales, requerimientos artísticos y actorales, se informó.

El actor José Eduardo Garza Escudero mencionó que el doblaje es una profesión, por lo que se debe estudiar actuación y una especialización en ese rubro.

“El doblaje de voz no es un entretenimiento, el doblaje es una profesión. El objetivo de esta ‘master class’ es servir como luz y guía para toda esta gente que esté interesada en dedicarse a esto, y no sabe por dónde empezar; el doblaje no es una manera de entretenerse, se estudia, y para eso es esta clase, para que la gente sepa qué es, cómo surge, qué se necesita para ser actor, las características que debe tener un candidato que se quiera dedicar y por dónde debe empezar este proceso formativo, que realmente ésa es la duda para muchos”, platicó Garza Escudero.

El actor mencionó que esa profesión requiere constancia, preparación, esfuerzo y trabajo diario, y es parte de lo que quiere trasmitir a los asistentes. “Necesitas pasar por un proceso formativo, necesitas un poquito de talento y mucha constancia”.

“Yo creo que cualquier tipo de actividad en la cual tú le ayudes a los jóvenes a descubrir su vocación es lo más valioso que le puedes aportar a la sociedad, porque el problema que tiene la sociedad actualmente, entre muchos otros, es la falta de valores, la falta de guía; mucha gente quiere hacer muchas cosas, pero no sabe por dónde empezar, para mí la falta de ejemplos a seguir es una situación importante que existe en la sociedad actual, y eso es lo que la clase es: no querer imponerle a la gente, sino darle opciones”, expuso el actor.

País lleno de talento

Refirió que el país es un semillero de talento, pero en el norte se tienen más nociones sobre esta profesión debido a la influencia de Estados Unidos.

“Creo que México es un país con mucho talento, hay talento en todos lados, el problema es que está mal encaminado (…) Al norte del país es donde más hemos encontrado que tienen más noción y están más encaminados a saber qué es; sin embargo, el talento hay en todos lados, y con la influencia de Estados Unidos tienen más idea”, explicó el actor.

El actor ha participado con su voz en personajes de varia series como ‘Plaza Sésamo’, ‘Dragon Ball Z’ y en algunas películas de corte infantil, se informó en rueda de prensa.

El taller se llevó acabo de 6 de la tarde a 9 de la noche en el auditorio del Parque Central.

Las personas interesadas podrán solicitar la información de precios y disponibilidad al número (656) 667-2819 o a través de las redes sociales de la agrupación.