Desarrollan liderazgo y trabajo en equipo

Ciudad Juárez.- Con material reciclable, adolescentes de la Comunidad Scouts Viajeros construyeron balsas para navegar y así cumplir retos que les ayudarán en un futuro en su vida cotidiana.

Las manos de trece integrantes amarraron las sogas en palos de escoba y de bambú a contenedores de plástico que reunieron para elaborar tres botes en los que subieron para recorrer la presa Benito Juárez, ubicada en la colonia Anapra.

Rosalva Murillo, jefa del Grupo Cuatro, explicó que los participantes pertenecen también al Grupo Ocho y al que ella lidera, de las seis unidades que conforman la Comunidad Scouts Viajeros, y que pertenecen a la categoría de entre los 15 y 18 años, a la que asisten alrededor de 60 personas.

“El objetivo es que los muchachos usen material reciclado y utilicen sus conocimientos de vida al aire libre para construir balsas, y porque harán varias bases para un concurso en donde ellos tienen que ir para hacer diferentes retos, ya que son actividades que les ponemos para desarrollar trabajo en equipo, liderazgo, motricidad y valores”, expuso Murillo.

La práctica scout los desconecta de televisión, los dispositivos electrónicos, las redes sociales, y los acerca a la naturaleza, en donde desarrollan nuevas habilidades y competencias que les ayudarán para su futuro. “Ser scout es una buena opción para que tengan un grupo seguro en el que vivan su adolescencia, y de una manera sana”, dijo la entrevistada.

Cada tres meses se planean las actividades que deben cumplir respetando los protocolos de seguridad, en las cuales los scouts están entrenados con cursos de primeros auxilios, y se les prepara en temas de seguridad y rescate, mencionó la entrevistada.

Los materiales los consiguieron por medio de donativos y se guardarán para cuando se les asigne otra actividad, mencionó Murillo.

Paulina Sida Guillén, de 16 años, pertenece al Grupo Cuatro, en donde aprendió a desarrollar habilidades de supervivencia.

“A mí me ha ayudado a socializar más, he formado nuevos amigos y también se me ha quitado el miedo a hablar en público; también sé hacer fogatas, y este año tuvimos un curso de primeros auxilios”, dijo Paulina.

Los participantes llegaron desde las 10:30 de la mañana y permanecieron en el lugar hasta las 4:00 de la tarde.

vdominguez@redaccion.diario.com.mx