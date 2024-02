Desaprovechan grabaciones de cámaras de tránsitos

Ciudad Juárez.- Entre 2022 y 2023, la petición de las grabaciones de las cámaras de solapa que llevan los agentes de Seguridad Vial, bajó en un 67.5 por ciento, pese a que cuando las han solicitado los ciudadanos para poner en duda una infracción han tenido éxito.

Datos de la Coordinación General de Seguridad Vial muestran que en 2022, ante un juez cívico (los que revisan casos como faltas administrativas, multas, o guiadores en estado de ebriedad) se requirió en 477 ocasiones la grabación que se hizo con la cámara corporal de los agentes, pero en 2023 la cifra cayó hasta 155.

Pese a que entre esos casos suman 632 expedientes cívicos en los que se aportó el material videográfico como dato de prueba para la convicción de los ciudadanos multados o detenidos, la Dirección del Sistema de Justicia Cívica del Municipio de Juárez, a cargo de Jorge Salomé Bissuet Galarza, únicamente dio información sobre la resolución de seis carpetas. De esas, en cuatro casos se logró la cancelación de los motivos de la infracción gracias a las grabaciones. Un caso más fue cancelado por inasistencia del agente, y en la restante se modificó el motivo de la infracción.

Sin embargo, estas pruebas documentales no sólo se utilizan cuando se cree que una infracción es injusta o incorrecta, sino que también se utilizan para evaluar la labor policial ante reportes de probable corrupción, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en atención a una solicitud de Transparencia.

La Dirección de Investigación del Municipio, encargada de estos incidentes, llevó 137 casos entre 2022 y 2023 en los que se utilizaron las grabaciones (aunque se desconoce el total de carpetas que llevaron en tal dependencia), 81 en el primer año y 56 en el segundo.

Asimismo, se solicitó el video de la cámara corporal para un caso en la Dirección de Responsabilidades Administrativas del Municipio en 2022 y otro en 2023; aunado a los cuatro casos en suma de los dos años en que la Fiscalía General del Estado creyó conveniente el uso de la documental de video en sus carpetas de investigación.

Estos dispositivos fueron adquiridos en 2019 en la administración pública municipal anterior, y en 2022, cuando la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ya estaba a cargo de César Omar Muñoz Morales.

De las cámaras de 2019, César Alberto Tapia Martínez, coordinador General de Seguridad VIal, señaló anteriormente que no se encuentran en uso debido a que no recibieron mantenimiento y se encuentran obsoletas. Entonces, se compraron 300 cámaras a precio unitario de siete mil 532 pesos y siete kits de carga eléctrica por 90 mil pesos cada uno, para una inversión total tres millones 351 mil 936 pesos en un contrato de compra con la empresa Seguridad Privada Ginther de Occidente S. de R. L. de C. V.

En 2022, la inversión fue de más del doble. Seis millones 858 mil pesos se concedieron a la empresa Hola Innovación S. A. de C. V., por 300 cámaras a precio unitario de 11 mil pesos, además de 300 baterías extra, 25 puertos de carga, nueve licencias de descarga de evidencias encriptadas, el software de almacenamiento y administración de los videos, así como nueve computadoras de escritorio con sus respectivos monitores. (Diego Villa / El Diario)

