Desapareció don Mariano hace año y medio; búsqueda sigue en alcantarillas

Ciudad Juárez.- A un año y medio de su desaparición, la familia de don Mariano Juárez Domínguez, de 81 años de edad, continúa buscándolo en la red de alcantarillas de Ciudad Juárez, en un trabajo coordinado de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

“Te seguimos buscando”, se lee en la manta con la que acudieron esta mañana sus familiares hasta el bordo del río Bravo, a la altura del bulevar Bernardo Norzagaray y la calle Oro, en compañía de las autoridades.

“Seguimos en la búsqueda aquí en alcantarillas, en donde por medio de los videos pensamos que ahí cayó. Entonces, vino otra vez Fiscalía a apoyarnos, la Junta de Agua, estamos rastreando, pero pues hasta ahorita no ha salido nada (…) en sí no tenemos la seguridad que cayó, más que los videos, pero estamos en dudas porque se ve que desaparece en el video, pero no que cayó, (solo) que desaparece a las 3:00 de la mañana”, comentó su hija.

Dijo que las autoridades continúan su búsqueda en vida, por lo que la familia volverá a recorrer los albergues, asilos y centros de rehabilitación de la ciudad, para descartar que se encuentre en alguno de esos lugares.

Don Mariano Juárez Domínguez, desapareció el 9 de febrero de 2022, a los 80 años de edad, y desde junio del año pasado la Comisión de Búsqueda de Chihuahua ofrece una recompensa de 200 mil pesos a quien proporcione información útil y veraz para localizarlo.

Si usted tiene información útil para encontrarlo y desea participar en el programa de recompensas, puede contactar a la Comisión de Búsqueda a través de los números 614 429 3300, extensión 11343; 656 629 3300, extensión 56923 y 56924, o puede comunicarse a las líneas de emergencia 911 o 089 de Denuncia Anónima.