'Desaparecidos, raptos, violación... allá en Ciudad Juárez'

Ciudad Juárez.- María Julia Lafuente, reconocida comunicadora en Nuevo León, se convirtió en tendencia en redes sociales tras opinar sobre el caso de Debanhi Escobar.

La conductora dejó entre ver a través de su programa de televisión en vivo que el caso de la chica habría sido solo un accidente y no un caso violencia o feminicidio, incluso afirmó que esos eran de Ciudad Juárez.

"Que no cunda el pánico, desaparecidos eran allá en Ciudad Juárez, allí había mucho rapto, mucha violación", dijo.

Tras lo anterior, usuarios de Twitter se pronunciaron en contra de sus declaraciones.

"Aunque eso en verdad pudiera haber o no pasado, ella no es la autoridad o perito correspondiente para dictaminar dicho supuesto hecho. Solamente debe estar capacitada para informar de manera profesional los hechos, no minimizando una problemática", se lee por parte de uno de los usuarios identificado como @JuanAngelHR.